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Рубрика: Общество

Победителей олимпиады Финансового университета наградили в "РГ"

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)
Самые умные школьники, победители всероссийской олимпиады школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" Финансового университета при правительстве РФ, во вторник получили в редакции "Российской газеты" награды из рук ректора вуза Станислава Прокофьева. В этом году в олимпиаде участвовали 55 тысяч школьников из всех 85 регионов страны, сообщил Прокофьев, представители еще 15 государств.
Дважды призер Олимпиады Ирина Фролова готова украсить собой первые полосы самых авторитетных изданий. Фото: Сергей Куксин Дважды призер Олимпиады Ирина Фролова готова украсить собой первые полосы самых авторитетных изданий. Фото: Сергей Куксин
Дважды призер Олимпиады Ирина Фролова готова украсить собой первые полосы самых авторитетных изданий. Фото: Сергей Куксин

"Вы уже смогли доказать и показать, что способны дать результат, - обратился к победителям и призерам олимпиады ректор. - Теперь каждый из вас с полным правом может сказать: "Мое призвание - финансист!".

В Финансовом университете объяснили важность пожизненного обучения

Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица поздравил триумфаторов и обратил внимание на то, в какое время они готовятся поступить в Финансовый университет.

"Вы свидетели того, какие экстраординарные меры власти принимают для стабилизации экономической ситуации, - можете учиться непосредственно у живой жизни", - отметил Негоица.

"Среди выпускников Финансового университета - восемь министров финансов, - сказал президент вуза Михаил Эскиндаров. - Кто-то из этих ребят, как и прошлых наших победителей, может стать девятым или десятым министром. И многие проявят себя в банковской сфере, со временем могут возглавить крупнейшие финансовые институты страны".

Еще до начала обучения в вузе победители олимпиады получили приглашение на работу в банк ВТБ, который выступает генеральным партнером этого состязания. Для поступления в вуз мечты им осталось сделать только один важный шаг - сдать ЕГЭ по профильному предмету минимум на 75 баллов.

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