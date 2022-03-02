Сергей Собянин: Обеспечим нормальную жизнь города и защитим москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем персональном блоге о ситуации, которую переживает Москва:

- Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.

Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака.

За всем этим, подчеркнул мэр, стоят профессионалы и крупные системные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.

И обращаясь к москвичам, Собянин заверил: должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане.

Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться.

Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет.

Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз.