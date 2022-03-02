Сергей Собянин: Обеспечим нормальную жизнь города и защитим москвичей

Новости

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года 05:10
Boeing приостановил обслуживание и техподдержку авиакомпаний РФ 04:47
Из стратегических запасов США возьмут 30 миллионов баррелей нефти 04:42
Посольство изучит правовой аспект в связи с изъятием у РФ зданий в Польше 04:12
Газета WSJ сообщила о планах США закрыть небо для российских самолетов 03:20
Посол: Россия продолжит наращивать взаимодействие с Латинской Америкой 03:15
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы 02:20
Поселок шахты имени Абакумова в Донецке находится под обстрелом 01:47
МИД РФ опубликовало материалы о событиях на Украине и в Донбассе с 2014 года 01:37
Эксперты РВИО предложили заморозить лицензионные платежи Disney от РФ 00:56
Студия Universal отменила свои российские премьеры 00:38
МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве 01.03.2022
В РФ запретят вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 01.03.2022
Российским гимнастам разрешили выступить на этапе Кубка мира в Катаре 01.03.2022
Мужчина погиб, пытаясь перебежать МКАД 01.03.2022
ЦСКА в овертайме победил "Локомотив" в первом матче плей-офф КХЛ 01.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности 01.03.2022
"Динамо" стало первым четвертьфиналистом Кубка России по футболу 01.03.2022
Власти Турции не планируют вводить санкции против России 01.03.2022
Володин объяснил, почему не попал под новые санкции Запада 01.03.2022
МИД: Россия не поддастся на санкции Запада и доведет спецоперацию до конца 01.03.2022
Метеорологическая весна придет в столицу раньше обычного 01.03.2022
Москалькова заявила о большом количестве фейков по ситуации на Украине 01.03.2022
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север" 01.03.2022
СК России возбудил четыре уголовных дела по обстрелам со стороны украинских ВСУ 01.03.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Семь вопросов об ипотечных ставках
Семь вопросов об ипотечных ставках
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
02.03.2022 01:40
Рубрика: Власть

Сергей Собянин: Обеспечим нормальную жизнь города и защитим москвичей

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8692)
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем персональном блоге о ситуации, которую переживает Москва:
Мэр призывает москвичей не поддаваться на провокации. Фото: Александр Щербак/ ТАСС Мэр призывает москвичей не поддаваться на провокации. Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Мэр призывает москвичей не поддаваться на провокации. Фото: Александр Щербак/ ТАСС

- Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством.

ВС РФ нанесут удары по технологическим объектам в Киеве, откуда ведутся информатаки на Россию

Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами. На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные DDoS-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака.

За всем этим, подчеркнул мэр, стоят профессионалы и крупные системные структуры. И все это происходит на фоне экономических санкций, которые направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.

И обращаясь к москвичам, Собянин заверил: должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане.

Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться.

Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет.

Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз.

В регионах Власть Работа власти Происшествия Правосудие Охрана порядка Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Дипломат Гатилов: Настало время убрать ядерное оружие из Европы
Власти ДНР сообщили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север"
Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам двух российских СМИ
Собянин: Сделаем все необходимое для нормального функционирования города
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД