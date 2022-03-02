Совет муниципальных образований Москвы: Мнения по Украине отдельных депутатов не являются позицией совета

Совет муниципальных образований Москвы заявил, что распространяющиеся в СМИ и социальных сетях заявления отдельных депутатов о спецоперации по демилитаризации Украины не являются официальной позицией московских представительных органов местного самоуправления.

Пресс-служба Совета сообщила: "Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских Вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления".

Для официальных заявлений, прокомментировали в пресс-службе, требуется провести заседание советов муниципальных образований и принимать решения большинством голосов депутатов от установленной численности.

В Совете также напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков и заведомо ложной информации.