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Рубрика: Происшествия

Поставщика медоборудования в Чите оштрафовали за взятки главврачам

Текст: Ольга Коваль

Суд Читы вынес приговор главе компании, которая занималась поставками оборудования в медучреждения. Женщину обвиняли в даче взяток двум главврачам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, с декабря 2017-го по декабрь 2020 года обвиняемая заплатила частями взятку в 130 тысяч рублей главному врачу городского роддома за содействие в заключении госконтракта на поставку медоборудования. А в сентябре 2019-го с этой же целью передала через посредника 50 тысяч рублей главврачу Чернышевской ЦРБ.

Во время судебного заседания фигурантка признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к штрафу в размере 1,7 миллиона рублей и на четыре года лишил права заниматься закупками товаров для государственных нужд.

Руководители медучреждений также привлечены к уголовной ответственности, добавили в прокуратуре.

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