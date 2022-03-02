В Забайкалье смягчили антиковидные ограничения для общепита

Власти Забайкалья приняли решение смягчить антиковидные ограничения для заведений общепита. Теперь кафе и рестораны будут работать на два часа дольше - до часа ночи, а также смогут возобновить проведение корпоративов и банкетов. Постановление об этом уже подписал губернатор Александр Осипов.

Как отметили в пресс-службе регионального минэкономразвития, послабления связаны с улучшением эпидситуации по коронавирусу.

"Также сняты ограничения и по численности посетителей в салонах красоты и парикмахерских. Спортивные и зрелищные мероприятия могут проводиться при 70-процентной заполняемости помещений (прежде было 50%)", - уточнил зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе в крае впервые зарегистрировали снижение уровня заболеваемости COVID-19.

С 26 февраля в Забайкалье больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении торговых центров, заведений общепита, музеев, гостиниц и кинотеатров. Однако требование носить маску в общественных местах по-прежнему действует.