В Пензе открыли справочную службу для помощи жителям Донбасса

Экстренная служба "122" запустила в Пензе новый сервис - справочную помощи прибывшим из Донбасса. Достаточно набрать добавочную цифру - семь, чтобы узнать, где ближайший пункт сбора гуманитарной помощи и что необходимо вынужденным переселенцам.

Напомним, в регион прибыли 737 человек из ДНР и ЛНР, почти половина из них - дети. Еще около 50 юных спортсменов из Донецка с тренерами приехали минувшей ночью.

В санатории "Березовая роща", где никогда раньше не принимали детей младше пяти лет, теперь вместе с мамами живут десять грудничков из Донбасса. Благотворители Союза женщин России привезли им кроватки и коляски.

Вместе с теплыми вещами и гигиеническими принадлежностями эвакуированные жители Донбасса просят привезти книги. Особенным спросом пользуются сказки для малышей и романы Захара Прилепина. Их передают из комнаты в комнату. Эвакуированным жителям Донецка интересно, чем не угодил писатель Западу и что крамольного нашли в его книгах.

Пензенские предприятия, входящие в СоюзМаш России, перечисляют деньги на специальный расчетный счет для жителей Донбасса. На нем уже собрали около 15 миллионов рублей.

- За неделею доставлены в пункты временного размещения более восьми тонн вещей. На просьбу помочь беженцам откликнулось огромное количество наших земляков. Благодаря им приехавшие полностью обеспечены теплыми вещами, предметами первой необходимости. Но люди продолжают нести ценные вещи. Поэтому мы приняли решение перенаправить помощь в социальные учреждения региона, - говорит представитель регионального штаба ОНФ Яна Куприна.

Пока она разговаривала с журналистами, подъехал еще один грузовик с упаковками шампуня, зубной пасты, туалетной бумаги и другими предметами первой необходимости. Их привез местный предприниматель.

- Считаю своим долгом помочь пострадавшим жителям Донбасса. Эти люди оказались в очень сложной ситуации. И мы должны окружить сейчас их заботой, сделать для них пребывание на пензенской земле комфортным, насколько это возможно. Чужой беды не бывает, - говорит Федор Тощев.