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Текст:   Владислав Куликов 
23:10 02.03.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)

Кассационный суд запретил прописываться в самовольных постройках

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного спора сделал принципиальное разъяснения: нельзя прописывать граждан в самовольных постройках.
Если дом признан самовольной постройкой, его придется снести. Фото: Сергей Куксин Если дом признан самовольной постройкой, его придется снести. Фото: Сергей Куксин
Если дом признан самовольной постройкой, его придется снести. Фото: Сергей Куксин

В крайне неприятную историю попала семья из Бердска Новосибирской области: люди фактически сами себя лишили дома. Хотя изначально они хотели сделать как лучше, превратив старую избушку в современный коттедж. Но вышло так, что законная изба легким движением топора была превращена в самовольную постройку. Увы.

"На земельном участке, принадлежащем П., ранее был расположен жилой дом 1953 года постройки площадью 33,5 кв. м, который силами ответчика был снесен, и возведен новый двухэтажный жилой дом, не соответствующий требованиям градостроительных норм и правил пожарной безопасности", - сказано в материалах дела.

Как подчеркнул кассационный суд, хозяин бревенчатого дома, разобрав свой дом по бревнышкам, утратил право пользования им. Спорить с этим трудно, так как пользоваться стало нечем. Однако и новый дом не стал семье настоящим домом, потому как был возведен незаконно.

"В соответствии с ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки, - подчеркнул кассационный суд.

Фото: Сергей Михеев
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Из положений нормы ГК следует, что самовольная постройка не может являться объектом гражданских прав.

"Следовательно, указанная постройка не включается в состав жилищного фонда и не имеет статуса жилого помещения, поэтому лицо, которое возвело самовольную постройку, не может быть в ней зарегистрировано, - говорится в определении кассационного суда. - Таким образом, ввиду признания дома самовольной постройкой, подлежащей сносу, ответчик П. утратил право пользования спорным домом. Кроме того, ответчики, зная об отсутствии права проживания и пользования спорным имуществом, произвели регистрацию по месту жительства в нем, что очевидно свидетельствует о недобросовестности сторон".

Таким образом, штампы о прописке должны быть аннулированы, а дом подлежит сносу.

"В пункте первом статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации дано подробное описание признаков, которыми должен обладать объект для его определения в качестве самовольной постройки. В первую очередь таким объектом может являться исключительно недвижимое имущество. Например, здание, сооружение или другое строение", - прокомментировал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что положения статьи 222 Гражданского кодекса распространяются при этом на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект, а также на объект незавершенного строительства как недвижимое имущество.

Судам довольно часто приходится рассматривать вопросы, связанные с признанием тех или иных объектов самовольными постройками. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев прошлого года суды рассмотрели более 9,2 тысячи споров, связанных с самовольной постройкой. В 7,7 тысячи дел требования были удовлетворены.

Семья снесла на своем участке старый дом и построила новый. Однако фактически она вместо законного дома получила самовольную постройку

Согласно принятым в судебной практике подходам, даже реконструированный дом, включающий самовольно возведенные его части и элементы, в том числе пристроенные помещения, является новым объектом прав. В то же время не является самостоятельным объектом недвижимости пристройка к жилому дому либо квартире.

"Соблюдение правил строительства и надлежащее оформление построенной недвижимости является важным элементом правовой культуры. Для владельцев земельных участков соблюдение правовой культуры вопрос не просто теоретический, а насущный: в противном случае они рискуют остаться без построек", - подвел итог Владимир Груздев.

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