ВС РФ объяснил, кто несет ответственность, если огонь на дачу пришел от соседа

В преддверии нового дачного сезона очень актуальным стало разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ о пожарах в дачных поселках и про то, кого закон обязывает возмещать соседям ущерб от огня.

Об этом решении рассказал портал "Право ru". В одном садовом товариществе Подмосковья загорелась баня. Очень быстро огонь перекинулся на дома соседей. После тушения пожара они решили взыскать ущерб с владельца бани. Но оказалось, что пожар случился из-за поджога, а сам хозяин бани был с семьей в отпуске. Местные суды и решили, что в таком случае собственник не должен отвечать перед своими соседями. Но соседи с этим не согласились, и спор дошел до Верховного суда. А тот заявил: не имеет значения, где собственник дачи находился в момент пожара.

А теперь - детали этого спора. В дачном поселке осенним днем случился пожар. Загорелась баня одного из дачников. Хозяина на момент возгорания дома не было. Огонь быстро перекинулся на соседние участки. В итоге от огня пострадали не только баня дачника, но и несколько построек соседей.

Экспертиза установила, что пожар, вероятно, случился из-за поджога. Но найти поджигателя не вышло - он не попал на камеры видеонаблюдения. Тогда соседи потребовали, чтобы их ущерб оплатил сосед, чья баня загорелась первой. Один пострадавший предъявил иск на 4,8 миллиона рублей, второй - на 5 миллионов рублей. Оба иска рассматривал районный суд. Он назначил комплексную пожарно-техническую экспертизу. В акте этой экспертизы было сказано, что пожар обусловлен "непосредственно действиями людей", но не смог установить конкретную причину. Суд решил, что ущерб соседям причинен по вине владельца бани, который "не выполнил требования пожарной безопасности при содержании своего имущества". Правда, суммы ущерба соседей суд пересчитал. Вышло, что одному хозяин сгоревшей бани должен 1,3 миллиона рублей, второму оставил 5 миллионов. Платить по решению суда обязан хозяин сгоревшей бани.

Но вторая инстанция - городской суд с таким решением не согласился. Апелляция заявила, что очаг пожара был не внутри, а снаружи бани, а конкретная причина пожара не установлена. Истцы не доказали неосторожное использование отопления в бане, неисправность электропроводки, возгорание мусора или листвы. Плюс к этому во время пожара ответчик со своей супругой был в отпуске за пределами региона.

В общем, апелляция решила, что вины собственника загоревшейся бани нет. По мнению горсуда, повреждение имущества соседей произошло "по причине поджога со стороны неустановленных лиц". Ну а раз так, то ответственность за пожар нельзя возложить на собственника участка, подчеркнули судьи. Недовольные соседи пошли в Верховный суд РФ. ВС заявил, что апелляция и кассация неправильно "распределили бремя доказывания" . Поскольку ущерб имуществу истцов причинен из-за возгорания имущества ответчика, именно он должен был доказать отсутствие своей вины в пожаре. Ссылки на уголовное делоне могли стать основанием для отказа в иске. Ведь они не опровергают вину ответчика.

По мнению ВС, апелляция не учла, что ответственность за ненадлежащее содержание своего имущества сама по себе не связана с присутствием собственника на месте в момент происшествия. Еще судьи обратили внимание, что сгоревшая баня располагалась на границе участка хозяина бани и пострадавшего соседа. Апелляция вместо этого решила, что нарушение градостроительных и пожарных норм "не указывает на наличие прямой причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным вредом". В то же время это обстоятельство имеет непосредственное отношение к вопросу распространения пожара на соседний участок, указали в Верховном суде.

Верховный суд РФ: для компенсации ущерба не имеет значения, где собственник был в момент пожара

Эксперты говорят, что по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (или бездействия) которого возник ущерб, а также факт причинения вреда и наличие убытков. В таких делах действует презумпция вины. Ее устанавливает статья 1064 Гражданского кодекса, которая предполагает, что доказать отсутствие вины должен ответчик. Если суд отказывает во взыскании ущерба с собственника, значит, суд не считает его причинителем вреда.

Ключевым обстоятельством для решения подобного спора станет вопрос о близости участков. Если предположить и с помощью экспертизы подтвердить, что при соблюдении установленного расстояния до соседнего участка возгорание бани не причинило бы ущерб соседям, это может стать основанием для взыскания ущерба с ответчика. В общем, ВС отказался считать ссылки на уголовное дело доказательством вины собственника по той причине, что именно собственник должен следить за сохранностью имущества, в том числе за пожарной безопасностью.

ВС отменил решения апелляционного и кассационного судов по двум спорам и вернул материалы на новое рассмотрение.