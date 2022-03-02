Лед, солнце, невероятная рукотворная красота - фестиваль Olkhon Ice Fest подарил несколько дней праздника гостям и жителям байкальского острова Ольхон. И зрители ответили благодарностью - несмотря на кусачий мороз, за восемь дней фестиваля на площадке, по оценке организаторов, побывало более 20 тысяч человек.

Напомним, наступивший 2022 год указом президента РФ посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России. Фестиваль на Байкале предугадал этот тренд и, взяв тему "Из глубины веков", - фактически открыл год. Кроме того, в 2022 году фестиваль стал этапом чемпионата мира по ледовому искусству - единственным в России. За право выйти во всемирный финал боролись восемь команд - из разных городов нашей страны и Монголии.

Фото: Пресс-служба фестиваля Olkhon Ice Fest

- Команды были невероятно сильными, разница в баллах оказалась минимальна, поэтому мы не присуждали восьмое и седьмое места. У нас получилось два шестых и два пятых места, - пояснил перед вручением наград арт-директор фестиваля Евгений Тимкович.

Третье место жюри присудило хабаровским скульпторам Илье Текину и Данилу Цою за "Сон шамана". Второе место заняла команда из Монголии и их работа "Из Хунну". А победителями стали сочинцы Сергей и Алена Корольковы, которые представили на конкурс скульптуру "Из века в век" - ледяную копию промыслового календаря древнего охотника, жившего когда-то на территории нынешней Республики Коми.

Баллы, полученные этими тремя командами за победу и призовое место, пойдут в зачет мирового чемпионата.

Фото: Пресс-служба фестиваля Olkhon Ice Fest

- Подход при оценке работ был очень строгим, - заявила Наталья Сысоева, председатель жюри, директор Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева. - Специалисты по ледовой скульптуре смотрели нюансы обработки, аккуратность крепления блоков. Искусствоведы и художники - замысел, композицию, динамику, насколько верно передана пластика: на этом пункте, например, интересные работы не получили нужные баллы потому, что не сумели верно передать пластику животных. А вечером мы смотрели подсветку - как мастера расставили световые акценты.

Организаторы фестиваля особо подчеркивают его экологическую составляющую. Меры для защиты вод Байкала были беспрецедентные. Во-первых, отказались от смазки цепей для пил, с помощью которых заготавливали лед: ее заменяла вода, которая образовывалась при таянии. Во-вторых, весь инструмент по площадке перемещали с помощью специальных волокуш. В-третьих, генераторы энергии и юрты стояли на специальных поддонах с несколькими защитными слоями - из пленки, баннерной ткани и поролона как впитывающего материала. После фестиваля все это вывезли на полигон, и ни одна капля масла, дизеля, отходов не попала на лед.

- Более того, согласование фестиваля мы начали еще в июне прошлого года. Все наши мероприятия находились целиком в правовом поле. Я благодарен задействованным ведомствам - правительству Иркутской области и администрации Ольхонского района, региональным управлениям МЧС, МВД, территориальному отделу водных ресурсов, "Заповедному Прибайкалью" за слаженную работу. По факту на нашем примере были отработаны многие правовые механизмы, например, новый порядок аренды акватории Байкала под фестиваль, - заявил директор фестиваля Olkhon Ice Fest Семен Майор. - Процесс согласования в Центральной экологической зоне Байкала не прост, но вполне возможен.

Фото: Пресс-служба фестиваля Olkhon Ice Fest

Благодаря этому опыту Olkhon Ice Fest может стать площадкой, объединяющей самые разные мероприятия, - в этом году, например, к нему присоединился хоккейный матч любительских команд из регионов России по хоккею с шайбой. Кстати, специально для него сибирские мастера приготовят ледяную коробку.

А работы конкурса ледяных скульптур можно было увидеть до начала марта - пока ледяные кружева не начали таять. Каждый вечер организаторы фестиваля включали подсветку, так что полюбоваться на игру льда можно было и в лучах солнца, и в вечерних огнях.

Кстати

Одним из партнеров фестиваля стала компания, создающая NFT-токены. В рамках Olkhon Ice Fest она создала токены ледяных конкурсных скульптур. Их можно приобрести на платформе OpenSea. По словам руководителя компании Игоря Смоленцева, байкальские токены вызвали большой интерес со стороны ценителей нового цифрового искусства. Не последнюю роль в этом сыграл преходящий характер ледовых скульптур - они растают, а вот их цифровые двойники останутся.

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