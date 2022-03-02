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    02.03.2022 21:15
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    В Сибири с многодетной матери, боровшейся за чистую воду, сняли все обвинения

    Сняты все обвинения с Дианы Заварзиной, жительницы барнаульского поселка Сибирская Долина. Выплаченный штраф сибирячке вернут.

    Ранее был полностью оправдан подросток Максим Ломакин. Напомним, 31 октября прошлого года они организовали фотосессию "За чистую воду". Полицейские расценили ее как несогласованную акцию и составили на мать троих детей и школьника по два протокола об административных правонарушениях.

    4 ноября 2021 года Центральный районный суд Барнаула признал Диану Заварзину виновной в "вовлечении несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации". И оштрафовал на 15 тысяч рублей. К слову, штраф помогли выплатить жители поселка.

    - В тот момент срок для обжалования был упущен, - пояснил "РГ" Олег Пронин, адвокат Региональной адвокатской конторы Барнаула. - К счастью, дело получило широкую огласку благодаря "Российской газете", которую поддержали депутат Госдумы Сергей Шаргунов и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Дело было направлено на новое рассмотрение.

    В результате судья пришла к выводу об отсутствии в действиях многодетной матери состава правонарушения. Производство по делу о нарушении порядка проведения собраний (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП) прекращено. Пятнадцать тысяч штрафа Диане Заварзиной вернут, и она раздаст деньги тем, кто помог ей рассчитаться с государством.

    Честное имя активистов восстановлено, теперь жителям поселка осталось дождаться качественной питьевой воды. И они надеются, что это случится раньше конца 2023 года, как обещают местные власти. Для надежд есть все основания: 26 февраля 2022 года "РГ" опубликовала интервью с Татьяной Москальковой, и она пообещала, что не оставит жителей поселка в их борьбе за чистую воду.

    Акцию расценили как несогласованную и составили на мать троих детей и подростка по два протокола 

    - В ответе прокурора Алтайского края Антона Германа на мой запрос сообщается, что уже в этом году будут заменены скважины и пройдут работы на водонапорной башне. Выданы предписания Роспотребнадзора об устранении нарушений двум организациям - "Водснаб" и "Агидель" - в 2022 году. А пока решается вопрос с подвозом чистой воды. Будем следить, чтобы обозначенные сроки были соблюдены и меры по обеспечению людей чистой водой были выполнены. Надеюсь, что и губернатор сделает все для того, чтобы решить проблему, - подчеркнула Татьяна Николаевна.

    Дело получило огласку благодаря номеру "РГ" от 9.11.2021 г.
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