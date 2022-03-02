В Дагестане беженцам из Донбасса дают кров и работу

Екатерина Симельникова родом из шахтерского города Стаханов, что недалеко от Луганска. В тяжелые для восточных областей Украины времена, в 2014 году, ее мама вместе с другими беженцами оказалась в Дагестане. Тогда республика, как и другие российские регионы, начала принимать у себя вынужденных переселенцев. Всего в Дагестан приехали более пятисот человек из ДНР и ЛНР, среди них - около 150 детей.

Маме Екатерины настолько понравилось в Дагестане, что она решила здесь остаться и обосновалась в Каспийске. Нашла работу в детском саду, но мысли и переживания были о дочери с внуками: как они там? Летом прошлого года Екатерина с детьми приехала погостить к маме в Каспийск. "Город напоминает родной Стаханов. Летом мы приезжали отдыхать на Каспийское море, детям здесь очень понравилось. Поэтому, когда на родине начались тревожные события, решили переехать в Дагестан. Я очень благодарна жителям республики за теплый прием", - говорит, сдерживая слезы, Екатерина.

Ее муж пока остался в ЛНР. Мужчины там очень нужны, ведь кому-то надо защищать родную землю и восстанавливать разрушенную инфраструктуру и жилье. Но она надеется, что мир наступит уже скоро и всей семьей они снова будут вместе. "Тяжело все время жить в напряжении. Хочется, чтобы дети развивались в нормальных условиях, спокойно подготовились к школе", - говорит Екатерина.

С собой они взяли только документы и необходимые вещи. Но наедине с проблемами в Дагестане они не останутся. Власти Каспийска помогут семье Симельниковых. Мэр города Борис Гонцов знает, что такое война, не понаслышке - он сам боевой генерал, командовал 102-й бригадой Внутренних войск МВД России. Екатерина окончила медицинское училище, работала в косметологической клинике. Пока найдется место по специальности, она согласилась поработать лаборантом в школе. Сыновей уже определили в местный детсад. "Дети прошли обследование у терапевта, они здоровы. Каспийчане людей в беде не бросают, семье беженцев будет оказана вся необходимая помощь", - сказал Борис Гонцов.