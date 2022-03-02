Девять тысяч вакансий предлагают в Арктике

В России появился сайт "Центр подходящей работы в Арктике". Новый ресурс помогает трудоустроиться на севере страны от Мурманской области до Чукотки. Его создатели - экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" и Российский государственный социальный университет.

Желающих отправиться в Арктику сейчас становится больше: выпускники столичных вузов начали проявлять повышенный интерес к вакансиям в новых центрах экономического развития страны.

Есть еще один фактор: в условиях дистанционки людям хочется испытать себя в нестандартных ситуациях, перейти из надоевшего "онлайн" на живую работу. Тем временем на сайте можно найти должности с неплохой зарплатой. К примеру, в топе командир вертолета Ми-8 на Чукотке, которому готовы платить 180 тысяч рублей. В Норильске ищут главного инженера с зарплатой 200 тысяч, в Анадыре - машиниста буровой установки на ставку 130 тысяч.

Ресурс постоянно пополняется - на нем собраны данные служб занятости и кадровых служб Арктической зоны. Сегодня здесь размещено 9 тысяч объявлений. Больше всего - в Архангельской области. Сегодня в Поморье требуются 2670 специалистов во всех сферах - от администратора музыкальной школы с зарплатой 22 тысячи рублей до конструктора корпусной мебели со ставкой 100 тысяч. В Мурманской области сайт предлагает 2603 свободных рабочих места, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 2192.

Арктике нужны не только постоянные трудовые кадры, но и вахтовики. В Республике Коми, к примеру, требуются машинисты автовышек. Эксперт Лев Левит считает, что "полезные инструменты" по трудоустройству на Севере сегодня очень востребованы:

- Они повышают кадровую мобильность внутри Арктической зоны, помогают людям применять свои знания и компетенции в соседних регионах со сходными климатическими условиями.

"Российская газета" решила проверить, как работает сайт. Заинтересовала редкая специальность - агрометеоролог. Но в Северной гидрометслужбе корреспонденту "РГ" сообщили, что нужного специалиста... только что нашли - он уже едет с документами устраиваться и объявление скоро снимут. А вот пилоты малой авиации в Архангельске по-прежнему требуются.