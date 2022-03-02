Власть
02.03.2022 14:00

Дмитрий Мезенцев встретился с губернатором Псковской области

Фото: Постоянный Комитет Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретился в Пскове с губернатором области Михаилом Ведерниковым. Встреча прошла при участии специального представителя Президента Беларуси Владимира Шеймана.

Фото: ТАСС
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Глава региона поблагодарил гостей за участие в памятных мероприятиях, посвященных 22-й годовщине подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, отметил внимание, которое оказывается родственникам павших воинов со стороны руководства Псковской области. "Побывав в дивизии, мы почувствовали сплоченность. Тот разговор, который состоялся у вас с родственниками, очень важен", - отметил Государственный секретарь.

На встрече обсуждалась идея создания интерактивного музея Великой Отечественной войны, местом для которого мог бы стать Курган Дружбы в Себежском районе области. Дмитрий Мезенцев подчеркнул: музей может стать площадкой для живого и открытого диалога о войне, а экспозиция может быть собрана общими усилиями белорусов и россиян.

Часть вопросов, которые обсудили участники встречи, касалась форматов двухстороннего экономического взаимодействия в разных отраслях экономики.

Фото: Постоянный Комитет Союзного государства
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