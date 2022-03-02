Как в Петербурге изменились цены на комнаты и апартаменты

В Санкт-Петербурге выросла популярность комнат в коммунальных квартирах и апартаментов. За последние дни спрос на них вырос, а количество предложений снизилось, что привело к некоторому увеличению цены.

Как сообщил "РГ" Игорь Аболемов, генеральный директор агентства недвижимости Доли.ру, за двое суток, начиная с 28 февраля, цена сделок по комнатам выросла почти на процент. Сейчас в среднем такие объекты продаются за 2,82 миллиона рублей, цена одного квадратного метра составила 159,3 тысячи рублей.

По словам Аболемова, цены выросли во Фрунзенском, Невском, Кировском и Выборгском районах города. Всего на продажу в Петербурге выставлено сейчас около 1,6 тысячи комнат.

Рост цен на комнаты для Петербурга - необычное явление. Дело в том, что этот вид недвижимости дорожает значительно медленнее квартир, если еще 15 лет назад комнаты в городе были очень популярны, то сейчас им приходится выдерживать жесткую конкуренцию со студиями в новостройках. При этом комнаты всегда считались самым доступным вариантом жилья, они долго искали покупателей. Сейчас же, как отметил эксперт, основным трендом можно считать достаточно заметное снижение числа предложений.

Директор по маркетингу проекта Avenue-Apart на Дыбенко Максим Пискарев сообщил, что за последние две недели на три процента снизился объем предложения и на рынке апартаментов.

- С 15 февраля средняя стоимость апартамента на первичном рынке города, исключая предложения в Петроградском и Адмиралтейском районах, выросла на 8,55 процента или на 739 тысяч рублей. На данный момент средняя стоимость апартамента в Петербурге составляет 9,37 миллиона рублей.

Наиболее значительный рост цен отмечен в Курортном районе. Здесь апартаменты на первичном рынке выросли в цене на 43 процента (+5,3 миллиона рублей). Так, если еще 15 февраля средняя цена предложения была на уровне 12,2 миллиона, то сейчас средняя цена лота в этой части города находится на уровне 17,6 миллионов рублей, - отметил эксперт.

Также заметно подорожали объекты в Кировском и Василеостровском районах. Рост составил в обоих случаях около 8,5 процента. Правда, на Васильевском острове жилье дороже, чем в Кировском районе, поэтому в рублях цены увеличились на 929 тысяч и 419 тысяч рублей соответственно.

- Наиболее значительный рост средней цены за один квадратный метр за две недели был отмечен в Московском районе. Здесь этот параметр вырос на 14,3 процента (+33,1 тысяч рублей). Сейчас средний "квадрат" на первичном рынке апартаментов в этой части города оценивается в 264,9 тысячи, - сообщил Пискарев.

Правда, есть район, где апартаменты резко подешевели. Это Выборгская сторона. За две недели квадратный метр в объектах этой части снизился на 73,4 тысячи рублей.