Петербург перенаправит деньги на Лигу чемпионов в детские спортшколы

Петербург перенаправит средства, ранее запланированные на проведение финала Лиги чемпионов, на поддержку детского спорта. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, который курирует вопросы спорта и культуры в городском правительстве.

- Сегодня Петербург - один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура, - отметил он. - И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать.

Если УЕФА считает возможным перенаправить потоки поклонников футбола из Петербурга в Париж, то город перенаправит финансовые потоки, ранее выделявшиеся на спортивное мероприятие, в свою пользу. По словам Пиотровского, они пойдут на развитие детских спортивных школ.

Отметим, что для решения УЕФА геополитическая обстановка, по всей видимости, всего лишь очередной предлог. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций предлагал перенести матч из России, назначенный на 28 мая, под предлогом всплеска заболеваемости коронавирусом.

Кстати

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко также подтвердил, что освободившиеся из-за отмены международных соревнований в России средства направят на строительство спортивных объектов в шаговой доступности для граждан.