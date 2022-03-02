Счетная палата назвала регионы с самым подорожавшим жильем

Необходимо рассмотреть сохранение программы льготной ипотеки, но с учетом местной специфики. Об этом рассказала в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Введение льготной ипотеки в 2020 году стабилизировало рынок жилищного строительства, но усилило региональные диспропорции, отметила Трунова.

В восьми регионах почти все льготные кредиты использовались для покупки жилья в других, более привлекательных экономически регионах. При этом ипотека стала одной из причин роста стоимости и снижения доступности жилья.

Наталья Трунова сообщила, что в 2020 году в среднем по стране квадратный метр подорожал на 12%, в 2021 году еще на 26%. В ряде регионов цены поднялись на 40% и более. Среди них - Ленинградская область, Адыгея, Краснодарский, Камчатский края, Ямало-Ненецкий АО.

При сохранении льготной ипотеки должны учитываться региональная и даже местная специфика, считает Трунова.