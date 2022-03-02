В Калининградской области расширили перечень пользователей соцтакси

В Калининградской области расширили перечень категорий граждан, которые могут пользоваться услугами бесплатного социального такси. Льготу распространили на инвалидов III группы, имеющих ограничения способности к трудовой деятельности, и лиц старше 80 лет, которым необходимо посетить медицинское учреждение.

Областная дума внесла соответствующие изменения в местный закон о регулировании социального обслуживания граждан. В бюджете региона на 2022 год на предоставление услуг социальной службы перевозок запланировано свыше 20 миллионов рублей - в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Социальные службы перевозок работают во всех муниципалитетах региона с 2007 года. Это микроавтобусы, оборудованные для маломобильных граждан. До сих пор, как сообщили в региональном минсоцполитики, на социальном такси в любые учреждения могли ездить дети-инвалиды (в сопровождении одного взрослого), колясочники, инвалиды I и II групп. Власти ожидают, что теперь число пассажиров этой службы вырастет на 36 процентов.

В пользовании социальным такси есть ограничения: в течение одного квартала общая продолжительность поездок на одного человека не должна превышать пяти часов. Если дальность одной поездки составляет более 200 километров, общая продолжительность поездок в течение одного квартала может быть увеличена до восьми часов, а при дальности поездки более 300 километров - до 10 часов. Для получения услуги необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения по месту регистрации инвалида.