В МВД Карелии рассказали, как победить телефонных мошенников

"С вашего счета зафиксирована попытка подозрительного перевода. Чтобы остановить его, сообщите код, который вам сейчас придет..." Почти все мы получаем подобные звонки. Большинство понимают, что имеют дело с мошенниками, и кладут трубку. Но некоторые - особенно доверчивые пожилые люди - попадаются и отдают негодяям свои кровные. Мошенники быстро ориентируются в ситуации, придумывают новые формы и не ведают стыда. Только за прошлый год жители Карелии отдали "сотрудникам службы безопасности банка" более 350 миллионов рублей.

Все знают, что надо остерегаться обмана. Но людям звонят мошенники - и они верят. Фото: iStock

Можно ли с бороться с телефонными мошенниками? Об этом мы поговорили с заместителем начальника отдела Управления уголовного розыска МВД Карелии Алексеем Бориком.

"Злоумышленники звонили жителям разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они убеждали собеседников в необходимости защитить свои сбережения, снять их и перевести на другие, якобы более надежные счета. Выполнив эти указания, потерпевшие лишались всех своих денег.

Фигуранты широко использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Это позволяло имитировать звонки из офисов кредитно-финансовых организаций.

Следственным управлением МВД Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Задержанные доставлены в Карелию, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

(Из уголовного дела)

Бытует мнение, что телефонные мошенники звонят из мест не столь отдаленных. Это так?

Алексей Борик: С 2012 по 2015 год это действительно была проблема исправительных учреждений. Но сейчас звонки из исправительных учреждений - практически вымирающий вид.

Кто же звонит сегодня?

Алексей Борик: Начнем с того, что с 2018 года мошенники стали пользоваться подменными номерами. Это когда стали использовать не мобильную связь, а интернет. Если раньше мы ориентировались по вышкам сотовой связи, то использование интернета для звонков - IP-телефонии - значительно осложняет раскрытие преступлений этой категории.

Ладно бы звонили с территории России. Эти кол-центры давно бы вычислили и закрыли. Но дороги ведут в ближайшую от нас бывшую республику Советского Союза. Звонят оттуда, используют номерные емкости Москвы и Московской области - 495, 499. Звонят через интернет. Нашли потенциального клиента, обманули. Но обналичить деньги из-за особенностей банковской системы они не могут. Ищут подельников в России. И получается цепочка. Одни звонят из сопредельного государства, вторые обналичивают средства в нашей стране. В подавляющем большинстве их переводят в криптовалюту, которая потом и уходит к соседям. Небольшой процент остается у так называемых дропов - обнальщиков.

Мы их вычисляем и задерживаем. Однако возникает проблема. Когда допрашиваем, они соглашаются: "Да, получали деньги на карту, обналичивали и переводили дальше. Но не были в курсе, что занимаемся преступной деятельностью". А у нас закон не предусматривает ответственность за подобное деяние.

То есть посредники никак не попадают под ответственность?

Алексей Борик: Попадают, если удается собрать достаточную доказательную базу. Есть конкретный пример. Привезли двух посредников из Москвы. Они под стражей. Как раз работали с сопредельным государством. Но уходит много времени, чтобы доказать: они были в курсе, что занимаются преступной деятельностью. Раскрываются и преступления, совершенные в соседней стране.

"С 2018 по 2019 год обвиняемый обманным путем похитил у граждан в общей сложности 479 тысяч рублей. Он предлагал в интернете услуги по перевозке разногабаритных грузов, выступая представителем несуществующей организации.

На сайтах объявлений фигурант находил своих жертв, в числе которых были и физические лица, и крупные коммерческие организации. Он связывался с ними сам - обычно звонил по указанным номерам телефонов. Оговорив детали, "контрагент" отправлял потенциальным клиентам по электронной почте фиктивные договоры. Подписав документы, заказчики оплачивали услуги.

Однако "представитель ООО" вовсе не собирался выполнять своих обязательств: просто обналичивал чужие деньги и тратил их на себя.

Обвиняемому инкриминируют 13 эпизодов противоправной деятельности".

(Из уголовного дела)

Что нужно сделать, чтобы ускорить расследование подобных преступлений?

Алексей Борик: Запретить на территории Российской Федерации IP-телефонию с возможностью подмены номеров. У нас есть дела, когда пострадавшим звонят и представляются прокурором республики или его заместителем. Люди сначала сомневаются, а мошенники говорят: "Понимаем, проверьте номер телефона и личные данные на сайте, а мы через пять минут снова с вами свяжемся". Граждане смотрят на сайте: все так и есть. А дальше уже доверительный разговор и мошеннические действия по полной программе.

МВД на своем уровне не может эту проблему решить. Мы готовим постоянные отчеты, поднимаем вопрос не только на региональном, но и на федеральном уровне. Но законы так быстро не пишутся. И пока будет использоваться IP-телефония на территории РФ, проблема останется.

Как это происходит? Все номера, используемые при интернет-звонках, распределены между двумя-тремя конторами. И начинается свободная политика рынка. Они их сдают в аренду - продают подрядчикам, а подрядчики - субподрядчикам, а последние - мошенникам. Вот и получается: три конторы между звонком и получателем "услуги". Уходят месяцы, пока мы получим ответ, а некоторые могут вообще не ответить. А по каждому не отвеченному письму не будешь ездить в Москву или на Урал...

А каков процент раскрываемости подобных преступлений?

Алексей Борик: Если говорить о преступлениях с использованием IP-телефонии, то низкий. А в случаях остальных телефонных мошенничеств - до 60 процентов.

Есть еще проблема - взаимодействие с банками. К сожалению, только один согласился перейти с нами на электронный документооборот. Остальные пока не готовы. С бумагой сложнее работать. Отправишь, пока там получат, пока ответят, пока мы дождемся... А время-то идет.

"37-летняя жительница Питкярантского района перевела мошенникам полтора миллиона рублей. Как объяснила женщина, ей позвонил "сотрудник безопасности банка" и сообщил, что на нее оформили кредит. Чтобы его аннулировать, надо взять еще один на такую же сумму.

Женщина выполнила требования звонивших. Через личный кабинет она оформила два кредита на полтора миллиона рублей, а затем в банкомате перевела все деньги на продиктованные ей номера счетов. И уже после всего поняла, что ее обманули.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество".

(Из уголовного дела)

Насколько реально вернуть людям деньги?

Алексей Борик: С чем мы можем работать на законном уровне? Устанавливаем причастность лиц и выдаем арест на имущество - на машины, на недвижимость. Но проблема в том, что есть категория потерпевших, которые не сразу обращаются в полицию. Например, мошенничество на бирже. Человеку по удаленному доступу на домашний компьютер устанавливают программу, и он думает, что играет на бирже. Наблюдает, как растут деньги, и радуется. Только когда пытается вывести свои средства, понимает, что это мошенники. А прошло полгода и более. Как можно вернуть человеку деньги, которые он переводил месяцами...

Возраст потерпевших от телефонных мошенников уменьшился? Кажется, раньше это было в основном пенсионеры...

Алексей Борик: Так было, когда звонили из колоний. Сейчас категория потерпевших от 18 лет. Среди них есть даже представители силовых структур, банковской сферы. Практически все категории граждан, всех возрастов и профессий.

И все же, как нужно поступать людям, когда им звонят, представляются банковскими сотрудниками и предлагают "спасти деньги"?

Алексей Борик: МВД проводит беспрецедентную профилактику. Выступаем по телевизору и на радио, ходим в организации. Чуть ли не из каждого утюга говорят: остерегайтесь мошенников. Все знают об этом. Но человеку позвонили - и он идет в банк, сам снимает деньги, держит их в своих руках, переводит на какие-то неизвестные счета... Как его можно уберечь? Единственный вариант - отключить IP-телефонию. Кто от этого пострадает? Только крупный бизнес. Но он может перейти и на услуги обычных операторов. Зато мошенников станет значительно меньше.

Цифра

80 процентов преступлений, совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий, приходится на телефонные мошенничества.