В Петербурге предпримут новую попытку реновации хрущевок

Власти Петербурга намерены перезапустить программу реновации хрущевок. На сайте городского правительства началось общественное обсуждение законопроекта, касающегося комплексного развития территорий. Красной линией в новом документе проходит тема реновации зданий 1957-1970 годов постройки. Любопытно, что Смольный вернулся к программе при максимальном подъеме цен на недвижимость.

Под реновацию в Петербурге выделили изначально 23 квартала, но программа забуксовала и до сих пор выполнена менее чем на 10 процентов. Оператор программы строительная компания "СПб Реновация" снесла всего лишь несколько домов. В последние месяцы компания в основном рапортует о сносе домов другого типа, например, деревянных двухэтажек. Такие нашлись в поселке Усть-Славянка, оттуда было переселено 50 семей.

Собственно хрущевки в программе петербургской реновации - самые проблемные дома, ведь они самые большие, на сто и более квартир. В них актуальна проблема "последнего жильца", когда люди не хотят съезжать. Да и само по себе расселение хрущевки значительно более дорогое удовольствие, чем, например, восьмиквартирного двухэтажного барака.

Как следует из текста нового законопроекта и пояснительной записки к нему, городские власти с помощью жителей будут выявлять кварталы, где можно внедрить программу комплексного развития территорий. Если на общем собрании две трети собственников выскажутся за, дом может претендовать на то, чтобы попасть в программу. Подробности процедуры в документе не прописаны - за исключением того, что на голосование жильцам отводится максимум 60 дней и собрание можно проводить в том числе с применением электронной системы ГИС ЖКХ.

Как будет проходить процедура согласования дома на участие в новой реновации, в законопроекте не указывается. Зато детально оговаривается, как будут распределяться квадратные метры при переселении. Так, квартиры гражданам предлагается предоставлять из расчета 18 квадратных метров жилой площади на человека. Но эта норма касается лишь тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, а для этого нужно выполнить целый ряд требований. Если просто прописать к себе несколько человек, то на учет могут и не поставить.

Если необходимости в жилье нет и, например, в двухкомнатной квартире в хрущевке живет один собственник, то ему обещают дать новую такого же метража, какой у него был. При этом если в новостройке площадь квартиры составит не 40, а, например, 45 метров, то за дополнительные "квадраты" платить не придется - раньше программа реновации такую доплату предусматривала. При этом наниматели жилья у города (не собственники, но жильцы, прописанные по адресу) также имеют право принять участие в голосовании и в принципе могут рассчитывать на переезд в новостройку, и это будет довольно выгодно.

Законопроект о сносе хрущевок по линии программы комплексного развития территорий сейчас проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Затем его предстоит рассмотреть депутатам городского парламента. Им также предстоит ответить на главный вопрос: как программа будет финансироваться. При этом новый законопроект не отменяет прежнюю, основную программу реновации. Она будет продолжаться в своем темпе.

Кстати

Один из самых тонких моментов - это параметры новостроек и локации, где они будут находиться. Об этом в документе не говорится. Хотя стоит отметить, что в первой программе петербургской реновации, которую в городе пытаются реализовать уже второе десятилетие, этим вопросам было уделено первоочередное внимание. В частности, жителям гарантировали, что новостройка, в которую должны переселить жильцов хрущевок, будет находиться в том же квартале, что и сносимый дом. И в теории система должна была выглядеть так: застройщик возводит новостройку, переселяет туда жильцов из хрущевки, сносит пятиэтажку, строит на ее месте новую башню. И так - пока не будет реновирован весь квартал.