В поселке Зайчики Вологодской области модернизировали клуб

Вокальные ансамбли "Юзяночка" и "Рябинушка", танцевальные группы, кружки по интересам. Шесть студий - на любой вкус жителей поселка Зайчики Вологодской области. Таким стал сельский клуб после модернизации.

Есть в этом филиале районного Дома культуры музейная комната с бесценным материалом об истории поселка и экспонатами ткачества: сарафанами ручной работы, дольниками, печатниками и пестрядью, глиняной и деревянной посудой. Особая гордость - клуб "Добрые соседи", которому в этом году исполнится 21 год. Его участники устраивают концерты, тематические прогулки и спортивные состязания.

На днях прошла необычная зимняя забава. Команды "Веселушки" и "Хохотушки" играли в метлобол. Азартная была борьба на метлах. Потом началось метание шубниц - больших меховых рукавиц. "Ремонт был по-настоящему долгожданным. Здание находилось в плачевном состоянии", - сказала директор дома культуры Анна Кускова. Ремонт обошелся в 5,6 миллиона рублей. Программа "Сельский дом культуры" в рамках нацпроекта "Культура" реализуется в Вологодской области с 2019 года. В регионе более 90 процентов учреждений культуры расположены в сельской местности. В основном они построены в 60-70-е годы прошлого столетия и никогда толком не ремонтировались. Власти решили за пять лет привести в порядок 130 зданий.

Преобразилось и здание Дома культуры в селе Дмитриевка Самарской области. Здесь оборудовали выставочную галерею, бильярдную зону и студию звукозаписи. Теперь это настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Открыты кружки и секции по 12 направлениям для взрослых и детей. Появился краеведческий музей, экспонаты в который принесли селяне.

Полностью обновлен концертный зал, поставили новое световое и звуковое оборудование, установили мультимедийный экран. Установлены зоны свободного Wi-Fi.

Азартная борьба на метлах была на Вологодчине. Потом метали шубницы - меховые рукавицы

"Дом культуры сегодня становится многофункциональным пространством, в котором обеспечены все возможности для творческой самореализации, - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - Вместе с капремонтом проводится переоборудование и переоснащение учреждений в соответствии с запросами людей".

Справка "РГ"

Нацпроект "Культура" включает в себя три федеральных проекта - "Культурная среда", "Цифровая культура" и "Творческие люди".

Благодаря каждому из них обновляются дома культуры и создаются Центры культурного развития. За прошедшие три года действия нацпроекта отремонтировано, построено и реконструировано 943 дома культуры в 75 регионах.

Еще 328 планируется обновить в 2022 году. А к 2024 году их число превысит более 1,6 тысячи учреждений.