В Заполярье увеличат сумму регионального материнского капитала

В Мурманской области с 1 июня 2022 года сумма регионального материнского капитала вырастет со 136 тысяч до 141,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

- С начала года средствами регионального маткапитала можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Ранее это было возможно только после достижения ребенком полутора лет, - уточнили в администрации региона.

С января 2022 года в Заполярье введена новая ежемесячная денежная выплата для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, добавил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума, который влияет на предоставление мер социальной поддержки, увеличены и размеры социальных выплат. Например, ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в семье, которая признана нуждающейся в поддержке, составляет 19 620 рублей.

Всего в Кольском Заполярье действуют 24 меры поддержки семей с детьми, 16 из которых - региональные. Всего разные виды социальной поддержки получают около 60 тысяч семей региона.