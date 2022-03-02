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02.03.2022 14:30
Рубрика: Общество

В Заполярье увеличат сумму регионального материнского капитала

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 45(8693)
В Мурманской области с 1 июня 2022 года сумма регионального материнского капитала вырастет со 136 тысяч до 141,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в правительстве Мурманской области.

- С начала года средствами регионального маткапитала можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Ранее это было возможно только после достижения ребенком полутора лет, - уточнили в администрации региона.

С января 2022 года в Заполярье введена новая ежемесячная денежная выплата для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, добавил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Кроме того, в связи с ростом прожиточного минимума, который влияет на предоставление мер социальной поддержки, увеличены и размеры социальных выплат. Например, ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в семье, которая признана нуждающейся в поддержке, составляет 19 620 рублей.

Всего в Кольском Заполярье действуют 24 меры поддержки семей с детьми, 16 из которых - региональные. Всего разные виды социальной поддержки получают около 60 тысяч семей региона.

Выплату на ребенка из маткапитала выбирает каждая четвертая семья
В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Материнский капитал

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