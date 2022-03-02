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02.03.2022 14:13
Рубрика: Происшествия

В крымскую больницу привезли раненного под Херсоном ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В крымскую Республиканскую детскую клиническую больницу доставили на лечение девятилетнего мальчика, который получил тяжелые ранения в результате обстрела легкового автомобиля украинскими националистами в Херсонской области Украины. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики и информации РК.
Фото: Пресс-служба министерство внутренней политики и информации Республики Крым Фото: Пресс-служба министерство внутренней политики и информации Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерство внутренней политики и информации Республики Крым

Машина попала под обстрел бандеровцев в пригороде Херсона, когда в ней ехала семья - мать и трое ее детей. Находившаяся за рулем женщина погибла. Ее пятилетнему ребенку удалось убежать, старший 17-летний не пострадал, а девятилетний серьезно ранен.

На помощь детям пришли российские военные. Они немедленно доставили двух детей в крымскую больницу. За жизнь девятилетнего ребенка, поступившего с огнестрельным ранением, сейчас борются крымские врачи. Хирурги обработали раны и провели дренирование плевральной полости.

- Состояние ребенка тяжелое, но стабильное, - рассказал главный врач РДКБ Анатолий Олейник. - Одна пуля все еще глубоко в печени. Кровотечения нет, но пока врачи не рискуют оперировать.

Самого младшего ребенка нашли спустя сутки благодаря поисково-спасательной операции российских военных. Мальчика тоже доставили на полуостров.

Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
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Как пояснили в мининформе РК, в обстрелянной семье мать была украинской, а отец турок. Поэтому сейчас ее судьбой занимаются и представители турецкой диаспоры, к которым обратился консул Турции в Одессе.

- Ко мне обратилось Одесское консульство с просьбой помочь детям, - сообщил председатель турецкой диаспоры Крыма Мехмет Йылмаз. - Я связался с нужными людьми, приехал в больницу, а здесь уже находился министр здравоохранения Крыма и представители структур по защите прав детей. Все оказали содействие, и я всем благодарен, что детей нашли, с ними связались. Мы организовали видеосвязь с родственниками в Турции, их успокоили. Раненому ребенку ничего не угрожает.

Власти Турции уже связались с родственниками детей. Вскоре по линии МИДа будет сделано все необходимое для воссоединения семьи.

- Мы все время с главным врачом находимся на связи по всем вопросам, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева. - Я пообщалась со старшим мальчиком, который находится здесь. Он довольно доброжелательно и открыто рассказал о ситуации, волнуется за младших братьев и очень хочет восстановиться с семьей.

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