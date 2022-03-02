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02.03.2022 22:24
Рубрика: Власть

В Кущевской центральной районной больнице сделали капремонт

Текст: Антон Валагин, Юрий Гень
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
В Кущевской центральной районной больнице (ЦРБ), что на Кубани, не только провели капремонт и установили новейшее оборудование, но и смоги пригласить новых специалистов. Теперь здесь начали делать кардиологические операции.

По специальным договорам из Ульяновска приехали два врача-хирурга. Еще несколько медиков больницы прошли дополнительное обучение. Раньше всех пациентов, которым требовались операции, отправляли в Ейск. А это потеря драгоценного времени.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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На всю эту модернизацию потратили около 220 миллионов. Затраты профинансированы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ". Такая работа проводится по всему краю, пояснили в минздраве Кубани. Сейчас в нее включили еще 56 медорганизаций. А Уваровская ЦРБ под Тамбовом по нацпроекту получила автомобиль скорой помощи "Соболь". Этот хорошо укомплектованный микроавтобус повышенной проходимости незаменим на дальних вызовах. "В нашу зону ответственности входят все окрестные села. Дороги везде разные. И зимой мы не можем ждать, пока расчистят снег", - рассказал главврач Сергей Нелюбов.

Новая "скорая" богато оснащена - есть дефибриллятор, аппарат для ЭКГ и оборудование для искусственной вентиляции легких. "Аппарат ИВЛ очень удобный - в чемодане. Можно применять на дому у пациента", - рассказала старший фельдшер районной станции скорой помощи Светлана Нечаева. В первом полугодии 2022 года уваровские медики получат еще три машины.

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