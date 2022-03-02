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02.03.2022 03:13

Карина подает сигнал к отправлению

Девочке из Екатеринбурга подарили возможность управлять поездом
Текст: Ирина Горохова (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8693)
Еще недавно пятилетняя Карина из Екатеринбурга только мечтала прокатиться на поезде. Ее семья живет недалеко от железной дороги, и девочка часто наблюдала, как мимо проносятся вагоны. Но путешествия на электричках или составах дальнего следования в планы не входили: Карина - ребенок особенный, ей требуется постоянная реабилитация. Как-то под Новый год девчушка прошептала маме, что очень хочет оказаться на места машиниста поезда. Тем же вечером они вместе написали и отправили письмо на сайт всероссийской акции "Елка желаний".
По словам Натальи Кабановой, для ее дочки словно открылась дверь в другую жизнь. Фото: Татьяна Андреева/РГ По словам Натальи Кабановой, для ее дочки словно открылась дверь в другую жизнь. Фото: Татьяна Андреева/РГ
По словам Натальи Кабановой, для ее дочки словно открылась дверь в другую жизнь. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Если честно, мы не ожидали, что кто-то возьмется осуществить мечту дочери, ведь это так хлопотно. А когда получили приглашение прийти на вокзал, поняли: чудо возможно, - призналась "РГ" мама Карины Наталья Кабанова.

Необычное желание решили исполнить сотрудники Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК): они организовали для Карины настоящее путешествие, в котором девочка смогла не только почувствовать себя машинистом, но и промчаться сначала на своей, именной, электричке, а затем по детской железной дороге, познакомиться с прошлым и будущим железнодорожного транспорта.

- Государственная транспортная лизинговая компания - это не только институт развития транспортной отрасли, - рассказывает управляющий директор по стратегическому развитию ГТЛК Тамара Широкова. - Мы стараемся каждым своим проектом улучшать качество жизни людей. Поэтому, узнав о желании Карины стать машинистом настоящего поезда, не смогли пройти мимо. Свердловская железная дорога - наш давний партнер и пилотный центр подготовки женщин-машинистов. Акция "Елка желаний" - шанс сделать одного ребенка чуть счастливее и мир чуть добрее.

Партнером проекта стала Свердловская железная дорога. Для Карины разработали специальный маршрут, и каждая минута, проведенная в дороге, навсегда запомнится девочке. Необычный вояж начался с железнодорожного вокзала Екатеринбурга, к первой платформе которого прибыла "Ласточка", названная в честь путешественницы "Карина 2022". Именной электропоезд даже включили в официальное расписание, выделив окно для проезда до станции Шарташ.

Именной электропоезд Карины включили в расписание. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Весь этот путь Карина провела в кабине машиниста. Изучить пульт управления поездом ей помогала теска Карина Корчмарь - одна из первых в стране женщин, овладевших профессией помощника машиниста. С легкой руки опытной Карины девчушка мигом освоила подачу гудка - сигнала к отправлению. Дальше ее ждало не меньше открытий: малышке показали детскую железную дорогу, где ребята обучаются железнодорожному ремеслу, музей и кванториум с современными тренажерами.

- Я не узнаю дочку. Ребенок, стесняющийся чужих людей и толпы, улыбается и с интересом тянется к новому, словно для нее открылась дверь в другую жизнь, - поделилась в конце поездки Наталья Кабанова.

Исполнение мечты - процесс, конечно, уникальный, но брать на себя социальную миссию для ГТЛК не впервой. Не менее четверти проектов, осуществляемых компанией, - общественно значимые.

Справка "РГ"

С предприятиями Свердловской области ГТЛК сотрудничает с 2012 года. За этот период в лизинг компаниям передали свыше 900 единиц техники, в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". ГТЛК поставила городским пассажирским предприятиям Екатеринбурга 117 новых низкопольных автобусов НЕФАЗ, работающих на природном газе.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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