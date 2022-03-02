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Рубрика: Культура

В Кургане появится беби-театр для грудничков

Курганский театр кукол готовит сюрприз для самых маленьких зрителей
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8693)
В Кургане следом за театром драмы на реконструкцию закрылся театр кукол "Гулливер". Обе труппы нашли пристанище во Дворце культуры машиностроителей. Переезд не повлиял на творческие планы гулливеровцев. Наоборот, коллектив полон новых идей.
Прошлой осенью в Кургане поселился трехметровый Гулливер, ставший символом театра кукол. Фото: Николай Пушилин Прошлой осенью в Кургане поселился трехметровый Гулливер, ставший символом театра кукол. Фото: Николай Пушилин
Прошлой осенью в Кургане поселился трехметровый Гулливер, ставший символом театра кукол. Фото: Николай Пушилин

Главный режиссер Дмитрий Шишанов признался, что он давно мечтает поставить в "Гулливере" как можно больше спектаклей для зрителей в возрасте от 0 до 3+. В последнее время на улицах Кургана появилось много молодых родителей с детскими колясками, а пойти в городе с грудничками особо некуда. Между тем малыши - самые взыскательные зрители и критики. Если им что-то не понравилось, начнут капризничать и плакать. Поэтому увлечь их - огромный труд и искусство! К тому же маленьким театралам не сидится на месте: хочется самим все потрогать и во всем поучаствовать, не испытывая при этом страха.

К созданию беби-театра в "Гулливере" подходят со всей ответственностью. Ожидают, что им поможет известный режиссер и театровед из Санкт-Петербурга Анна Иванова-Брашинская. Правда, сейчас в России много беби-театров, но зачастую они не имеют ничего общего с малышами и рассчитаны на более взрослых деток от 6 до 8+.

Конечно, не останутся без внимания и подростки. Уже в конце апреля-начале мая Дмитрий Шишанов собирается выпустить спектакль "Где нет зимы" по одноименной повести Дины Сабитовой. Кроме того, театр пригласил зрителей на июньскую уличную премьеру "Петрушка", а в августе - на прогулку по городу с куклой-великаном Гулливером. Это будет спектакль в наушниках, посвященный истории Кургана. А во Дворце культуры машиностроителей для прекрасной половины человечества 4 марта представят спектакль о любви "Волшебная флейта".

Кстати

По национальному проекту "Культура" на реконструкцию "Гулливера" из федерального и областного бюджетов выделили 91,9 миллиона рублей.

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