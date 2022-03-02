В Кургане появится беби-театр для грудничков

Главный режиссер Дмитрий Шишанов признался, что он давно мечтает поставить в "Гулливере" как можно больше спектаклей для зрителей в возрасте от 0 до 3+. В последнее время на улицах Кургана появилось много молодых родителей с детскими колясками, а пойти в городе с грудничками особо некуда. Между тем малыши - самые взыскательные зрители и критики. Если им что-то не понравилось, начнут капризничать и плакать. Поэтому увлечь их - огромный труд и искусство! К тому же маленьким театралам не сидится на месте: хочется самим все потрогать и во всем поучаствовать, не испытывая при этом страха.
К созданию беби-театра в "Гулливере" подходят со всей ответственностью. Ожидают, что им поможет известный режиссер и театровед из Санкт-Петербурга Анна Иванова-Брашинская. Правда, сейчас в России много беби-театров, но зачастую они не имеют ничего общего с малышами и рассчитаны на более взрослых деток от 6 до 8+.
Конечно, не останутся без внимания и подростки. Уже в конце апреля-начале мая Дмитрий Шишанов собирается выпустить спектакль "Где нет зимы" по одноименной повести Дины Сабитовой. Кроме того, театр пригласил зрителей на июньскую уличную премьеру "Петрушка", а в августе - на прогулку по городу с куклой-великаном Гулливером. Это будет спектакль в наушниках, посвященный истории Кургана. А во Дворце культуры машиностроителей для прекрасной половины человечества 4 марта представят спектакль о любви "Волшебная флейта".
Кстати
По национальному проекту "Культура" на реконструкцию "Гулливера" из федерального и областного бюджетов выделили 91,9 миллиона рублей.