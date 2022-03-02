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02.03.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Россиянам могут простить долги на 800 миллиардов рублей

Текст: Ольга Игнатова
Общественное движение "Труд" при поддержке Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА") запускает программу помощи людям по снижению долговой нагрузки.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По статистике кадровых агентств, каждый третий потенциальный сотрудник имеет просроченную задолженность по кредитным обязательствам. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в 2021 году совместное исследование Финансового университета при правительстве РФ и общественной организации "Труд" показало, что более трети кандидатов на открытую вакансию получали отказ из-за просроченных долгов перед банками. Ограничения возникали по причине отношения кадровых служб работодателей к подобным кандидатам как к неблагонадежным.

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Поэтому общественники вместе с СРО НАПКА выработали механизмы и разработали информационную платформу, цель которой расширить доступность рабочих мест для россиян, которые имеют просроченную задолженность. Факт наличия которой мешает им в трудоустройстве.

Программа работает следующим образом. При трудоустройстве потенциальный сотрудник получает в кадровом отделе работодателя через цифровую платформу предложение по прощению части долга и реструктуризации оставшейся его части. Соискателю достаточно подписать соответствующие документы, чтобы программа реструктуризации заработала. При этом возможен сценарий, когда при регулярном внесении платежей коллекторская компания может отозвать исполнительный лист, если долг находится на стадии исполнительного производства.

Как рассказал "Российской газете" председатель Общественного движения "Труд" Сергей Песков, принятые сторонами взаимные обязательства позволят простить кандидату или работнику часть долга и значительно увеличат его шансы занять желаемую должность. Общая сумма списания может достигать 800 млрд рублей. В первую очередь данные меры поддержки относятся к работникам из сферы торговли, логистической отрасли и иных сфер, где занятость связана с материальными ценностями.

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"Мы активно выстраиваем отношения с работодателями, чтобы через них реализовывать согласованную сторонами программу по снижению барьеров при трудоустройстве кандидатов. Это приобретает исключительную важность в условиях санкционного давления Запада по отношению к России", - подчеркнул Сергей Песков.

С точки зрения социальной поддержки должники могут получить более широкий и доступный выбор рабочих мест, добавляет он. "Дело не столько в трудоустройстве, сколько в повышении располагаемого дохода за счет разумных сроков погашения задолженности и низкой нагрузки по финансовым обязательствам", - добавил Песков. Дополнительно данная инициатива снижает бизнесу себестоимость поиска и найма персонала, отмечают авторы инициативы.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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