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02.03.2022 15:10
Рубрика: Власть

До конца года вводится мораторий на плановые проверки ИП и МСП

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров подготовил ряд решений для дальнейшей поддержки бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Среди мер:

- с 10 марта и до конца года будет действовать мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Исключениями станут случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан.

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- более шести миллиардов рублей правительство предоставит для сохранения льготной ставки в программе "ФОТ 3.0". Она заработала в конце прошлого года и призвана помочь бизнесу с сохранением рабочих мест. По итогам 2021 года, подчеркнул премьер, было выдано более 42 тысяч кредитов, бизнес получил почти 150 миллиардов рублей.

- на полгода будет продлена программа компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей. "Выделим на эти цели 500 миллионов рублей, - сообщил Михаил Мишустин. - С помощью субсидий в полном объеме возместим предприятиям банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России".

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