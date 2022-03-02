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02.03.2022 22:34
Рубрика: В мире

С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек

Текст: Александр Степанов

С территории Украины через одиннадцать российских пунктов пропуска было эвакуировано 140 029 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в их числе 39 068 детей.

На всех, пунктах пропуска через государственную границу РФ с Украиной развернуты межведомственные оперативные группы. Кроме того, там подготовлены пункты временного размещения, в которых развернуты пункты с горячим питанием, а также созданы условия для отдыха и логистический трафик для убытия в регионы России.

Минобороны России создало штаб по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине

Для перемещения людей в субъектах РФ уже оборудованы более семи тысяч пунктов временного размещения.

В мире экс-СССР Украина Правительство Минобороны Украинские беженцы в России

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