С Украины через 11 пунктов пропуска эвакуировано более 140 тысяч человек

С территории Украины через одиннадцать российских пунктов пропуска было эвакуировано 140 029 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в их числе 39 068 детей.

На всех, пунктах пропуска через государственную границу РФ с Украиной развернуты межведомственные оперативные группы. Кроме того, там подготовлены пункты временного размещения, в которых развернуты пункты с горячим питанием, а также созданы условия для отдыха и логистический трафик для убытия в регионы России.

Для перемещения людей в субъектах РФ уже оборудованы более семи тысяч пунктов временного размещения.