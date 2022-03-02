Счетная палата отметила рост объемов аварийного жилья

О рисках не достичь поставленных целей по опережающему расселению аварийного жилья рассказала в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Программа по расселению аварийных жилых домов в целом реализуется успешно, отметила аудитор. Вместе с тем в ныне действующую программу включено меньше половины таких домов - лишь 44% жителей и 34% квадратных метров аварийных домов.

Ежегодно признается аварийным порядка 2,3 млн кв.м жилья, отметила Трунова. А расселяется только около 1,5 млн кв. м. Это создает риски не выполнить к 2030 году поставленную задачу по опережающему расселению аварийного жилого фонда.