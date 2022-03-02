Снизить "порог" оплаты коммунальных услуг могут в два этапа

Снижение "порога" оплаты жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи потребует из бюджета 25-30 млрд рублей в год. Об этом рассказал "РГ" на Российской строительной неделе председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроектом, который был внесен в Госдуму в прошлом году, предлагается снизить "порог" затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг с нынешних 22% (ряд регионов установил более низкие уровни) до 15%. То есть субсидии на оплату ЖКУ будут назначаться семьям, если их квартплата превышает 15% семейного бюджета.

Нынешняя экономическая ситуация может ускорить принятие решений по этому вопросу, отметил Пахомов.

"Мы продолжаем вести переговоры с правительством. Это непросто, потому что речь идет о 25-30 млрд рублей в год, которые необходимы из федерального бюджета, чтобы компенсировать затраты поставщикам услуг", - сказал Пахомов.

Прорабатывается решение этого вопроса в два этапа: сначала снижение до 18%, далее до 15%. Постепенно снизить "порог" предполагается в течение 3-5 лет.

Законопроект находится в числе приоритетных, заверил Пахомов. Сейчас это предложение поддерживает Минтруд, но не поддерживает Минфин. После проработки законопроекта он может быть принят очень быстро.

"Я надеюсь, что в весеннюю сессию какое-то продвижение будет", - сказал Пахомов.