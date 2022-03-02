США отвергают требования России в сфере безопасности

Соединенные Штаты отвергают требования России в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

По ее словам, предложение Москвы о возвращении НАТО к 1997 году, является нереальным, так как нынешние члены альянса должны были бы покинуть его ряды. Кроме того, она дала понять, что, если Украина решит вступить в НАТО, альянс согласится с этим.

Шерман также заявила, что исключение России из Совбеза ООН невозможно без внесения изменений в устав организации, отмечает РИА Новости. По ее словам, в Белом доме пока не делают выводов о том, что такое действие необходимо.