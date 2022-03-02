Тушить пожары начнут по принципу "скорой помощи"

Сейчас оформление необходимых бумаг для привлечения парашютно-десантной службы "Авиалесоохраны" может затянуться на месяц, сказали в Рослесхозе. Пока огонь распространяется по лесу, глава региона направляет письменный запрос на привлечение дополнительных сил к тушению, его рассматривает федеральный штаб или специальная комиссия Рослесхоза. После этого начинается оформление контракта. Огнеборцы отправляются на место лишь когда документ подписан.

Тактика борьбы с огнем в лесах предполагает тушение возгорания в первые сутки, пока оно локально и справится с ним можно небольшими силами. За те недели, пока идет бумажная работа, масштаб бедствия увеличивается многократно.

После принятия этого законопроекта, сроки привлечения резерва "Авиалесоохраны" и специально созданного центра "Север", который действует в Сибири (в том числе на Байкале) и на Дальнем Востоке, сократятся минимум втрое, уверены в Рослесхозе. Если возгорание происходит вблизи места базирования "северян", то прибытие пожарных-десантников возможно и по нормативам "скорой помощи". Правда, для этого надо увеличить число собственных бортов - пока в распоряжении "Севера" лишь два вертолета Ми-8, запланирована поставка еще четырех, добавили в ведомстве.

Содержание и функционирование лесопожарного центра "Север" стоит бюджету 1 млрд рублей в год. Теперь его предлагают увеличить в полтора раза за счет перераспределения субвенций, выделяемых регионам на борьбу с лесными пожарами.

"У нас очень мало сил для борьбы с лесными пожарами, - считает координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Мощность того же "Севера" явно недостаточна. Поэтому увеличение скорости подключения к тушению его парашютистов, конечно, сократит площадь пожаров, но вряд ли станет панацеей". По идее, регионы должны были заранее заключить контракты с "Авиалесоохраной", чтобы при ЧС не тратить на это время, полагает Кобяков, но этого зачастую не делали. Теперь нашли альтернативный способ. "Если эту проблему решат так, - тоже хорошо", - заключил он.

За прошлый год только в Якутии пожары распространились почти на 8 млн га, их было зафиксировано 1,6 тысячи. В Красноярском крае, где находится основная база "Севера", - 689 пожаров полыхали на площади в 43,7 тыс. га. При этом полностью уничтоженным оказался лес лишь на 1% этих территорий, отметили в Рослесхозе. В подавляющем большинстве случаев (95%) происходили низовые пожары, пламя шло по земле, от него сгорала лесная подстилка, обгорали нижние части стволов и обнаженные корни, хвойный подрост и подлесок. Сами же деревья страдают не так сильно, большинство из них со временем восстанавливаются. При этом в общую площадь распространения пожара включают все места, где было хоть малейшие признаки огня, например, сгорела трава или опалены ветки. Такое может быть, например, на участках с более влажной почвой, которые низовой пожар обычно обходит стороной. Тем не менее их площадь тоже записывается в территорию, охваченную огнем, объяснили в Рослесхозе.