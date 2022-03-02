Установлена единая дата выплат для 30 видов пособий

Около 30 видов ежемесячных пособий россияне теперь будут получать третьего числа. Единая дата установлена для тех выплат, которые перечисляются на банковские карты и были переданы Пенсионному фонду от органов соцзащиты и Роструда.

В их числе - пособия семьям с детьми и тем, кто готовится к их появлению (например, единовременная выплата по беременности и родам неработающей женщине), помощь военным и их семьям, гражданам, пострадавшим от радиации, выплаты реабилитированным жертвам политических репрессий СССР, а также компенсация инвалидам стоимости полиса ОСАГО. Всего эти пособия получают сегодня более 2 млн россиян, рассказали в минтруде.

По новому графику выплаты начнут приходить с этого месяца. То есть 3 марта граждане получат их за февраль, а 3 апреля - за март.

Ранее сроки предоставления мер поддержки в каждом регионе были разные.

Начислять россиянам переданные ему пособия Пенсионный фонд начал с этого года, но в январе выплатил их ранее срока: то есть за январь они пришли в январе.

Сегодня он также упростил оформление этих мер поддержки. Сократилось число документов, подтверждающих право на них, которые к тому же больше не нужно собирать и предоставлять в разные учреждения самостоятельно: фонд уточнит всю необходимую информацию о человеке без его участия при взаимодействии с другими ведомствами. В три раза уменьшились сроки рассмотрения заявлений от граждан. Ранее назначения выплаты люди могли ждать до одного месяца.

Ожидается, что общий объем выплат по переданным Пенсионному фонду пособиям в течение 2022-го достигнет почти 120 млрд рублей.