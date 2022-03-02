В Минздраве сообщили о достаточных запасах лекарств в России

Запасы лекарств в России сегодня достаточные, во многом этому поспособствовал "антиковидный" опыт фармацевтической отрасли, говорится в пресс-релизе пресс-службы Минздрава.

При этом Россия продолжит сотрудничать с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу, заявили сегодня в Минпромторге. Отмечается, что по-прежнему чем больше уровень локализации фармпроизводства внутри страны, тем больше компания получит преференций на госзакупках лекарств.

"Важно, чтобы необходимая россиянам продукция продолжала производиться, а коллективы предприятий продолжили свою работу. И мы готовы сделать для этого все, что требуется", - подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сегодня крайне важно бесперебойное поступление качественных и доступных по цене лекарств как в аптечную, так и в госпитальную сеть.

Тему лекарственного обеспечения министры обсудили с представителями фармотрасли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о новых дополнительных полномочиях правительства, которые позволят вводить ограничения на вывоз из России медизделий, доставленных из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям. Также правительство получит право устанавливать особый порядок лицензирования фармацевтов и деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.