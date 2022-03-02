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02.03.2022 21:50
Рубрика: В мире

Власти Варшавы инициировали процесс изъятия российской недвижимости

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8694)
Посольство России в Польше разбирается с правовыми аспектами решения об изъятии российской недвижимости в Варшаве.
В здании на Келецкой русская школа размещается с 1951 года. Она была построена для детей многочисленных сотрудников минобороны Польши и Войска Польского, приехавших из СССР. Фото: youtube.com/ Школа Польша Варшава В здании на Келецкой русская школа размещается с 1951 года. Она была построена для детей многочисленных сотрудников минобороны Польши и Войска Польского, приехавших из СССР. Фото: youtube.com/ Школа Польша Варшава
В здании на Келецкой русская школа размещается с 1951 года. Она была построена для детей многочисленных сотрудников минобороны Польши и Войска Польского, приехавших из СССР. Фото: youtube.com/ Школа Польша Варшава

Накануне МИД Польши сообщил, что обратился в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100, и Келецкая, 45".

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Первое из них - бывшее здание торгпредства и дом дипломатов из СССР, которое уже много лет не используется по назначению и является объектом паломничества любителей заброшенных зданий. Несмотря на высокую ограду, они периодически штурмуют загадочное строение в стиле постсоветского модернизма. На днях мэрия Варшавы сообщила: "В распоряжении польских властей имеется решение суда от 2016 года, которое предписывает возвращение польской стороне незаконно занимаемой недвижимости". "На прошлой неделе город обратился к судебным приставам с требованием начать исполнительное производство в отношении здания на ул. Собеского", - говорится в документе.

В связи с этим посол России в Польше Сергей Андреев сказал агентству РИА Новости: "С этой ситуацией надо еще разобраться - на основании чего, какие документы, какие процедуры они планируют проводить". В России полагают, что лишь решения польского суда недостаточно для изъятия дипломатического имущества. Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе пояснил в интервью РИА Новости: "Если они принадлежат другому государству, правда, у них может быть недипломатический статус, то любые действия в отношении этих помещений - изъятия тем более - являются нарушением международного права. Если данные помещения не пользуются дипломатическим иммунитетом, то для того, чтобы какие-то действия предпринимать, необходимо решение суда, причем не национального, а суда международного уровня".

Второе здание, на которое претендуют власти города, - российская школа. "Что касается здания по улице Собеского, то оно пустует, а что касается нашей школы, то это ситуация совсем другая", - рассказал журналистам Андреев. В здании на Келецкой русская школа размещается с 1951 года. Она была построена для детей многочисленных сотрудников минобороны Польши и Войска Польского, приехавших из СССР. В 1953 году она была передана в бессрочное пользование школе при посольстве СССР в Польше. По утверждениям польской стороны, Россия уже давно должна была открыть школу на территории жилого дома посольства, а помещение на улице Келецкой освободить.

Ситуация с польской дип-собственностью в России и российской в Польше остается неурегулированной в течение многих лет. Теоретически этим должна заниматься Российско-польская межправительственная комиссия, но ее заседания не проводились с 2014 года, когда были заморожены почти все инструменты двустороннего сотрудничества России и Польши. Всего в Польше более десяти зданий, принадлежащих Российской Федерации, и лишь шесть из них не являются предметом споров с польской стороной.

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