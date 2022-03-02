Археологи нашли на дне моря "водоворот роскоши" и "гавань порока"

В Италии археологи провели акустическое дистанционное зондирование на территории парка Байя и нашли на дне Неаполитанского залива одноименный город, который во времена Древнего Рима считался популярным курортом.

Как сообщает Heritage Daily, открытие совершили члены исследовательских проектов NORBIT Subsea и 2BControl в сотрудничестве с Институтом науки о наследии. Они провели акустическое зондирование частично затопленного древнеримского города Байя, который в настоящее время находится на дне Неаполитанского залива в Италии.

Участники исследования использовали высокочастотное акустическое картирование в сочетании с визуализацией поверхности. Кроме того, они применили мощный многолучевой гидролокатор, который позволил реконструировать сооружения, ныне являющиеся подводными объектами. Исследование в целом позволило археологам по-новому взглянуть на город Байя, который два тысячелетия назад гремел на весь Рим.

Известно, что на протяжении многих веков это был модный римский курорт, который посещали знаменитые деятели. В частности, этот курорт посещали Помпей Великий и Юлий Цезарь. Поэт I века до нашей эры Секст Проперций описывал этот город как "водоворот роскоши" и "гавань порока".

Курорт располагался на Кумском полуострове, то есть в регионе, известном своей вулканической активностью. Более того, этот район древние римляне считали домом бога огня Вулкана. Сейсмическая активность и уничтожила город, постепенно погрузив его на морское дно. Большая часть города была затоплена между III и VIII веками нашей эры из-за вертикальных смещений грунта, вызванных местным вулканическим явлением, известным как "брадидеизм".