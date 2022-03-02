Постановление правительства Вологодской области от 2 марта 2022 года № 286 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 пункт 3 признать утратившим силу;

1.2 пункт 31 признать утратившим силу;

1.3 пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При осуществлении деятельности организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели (далее - организации) обязаны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы соответствующей сферы деятельности, в том числе обеспечить соблюдение всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы социального дистанцирования, масочного режима, дезинфекционного режима.

Не допускается обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания, в общественном транспорте и при посещении организаций.

Организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, независимо от организационно-правовой формы организовать проведение дезинфекционных мероприятий в салонах общественного транспорта, а также обеспечить наличие материалов наглядной агитации о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в салонах общественного транспорта.";

1.4 пункт 41 признать утратившим силу;

1.5 пункт 5 признать утратившим силу;

1.6 пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также обязать граждан (за исключением детей в возрасте до 7 лет) соблюдать масочный режим (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания), в том числе при проезде на транспорте (в том числе в такси), посещении организаций, мест массового пребывания людей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных общественных мест, а также при нахождении на парковках и в лифтах.";

1.7 абзац второй пункта 10 после слова "мероприятий" дополнить словами "(за исключением культурных мероприятий, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также физкультурных и спортивных мероприятий)";

1.8 пункт 115 признать утратившим силу;

1.9 пункт 116 признать утратившим силу;

1.10 пункт 117 признать утратившим силу;

1.11 пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Органам исполнительной государственной власти области:

при проведении публичных слушаний, общественных обсуждений и иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования и масочного режима;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

ограничить командировки государственных гражданских служащих области за пределы Вологодской области и Российской Федерации.";

1.12 пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Органам местного самоуправления муниципальных образований области:

при проведении публичных слушаний, общественных обсуждений и иных мероприятий, предусмотренных действующим законодательством, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования и масочного режима;

ограничить проведение совещаний, семинаров, обучающих мероприятий в очной форме, по возможности проводить совещания, семинары, обучающие мероприятия в режиме видеоконференцсвязи;

ограничить командировки муниципальных служащих за пределы соответствующего муниципального образования, Вологодской области, Российской Федерации.";

1.13 пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:

"; обеспечить перевозку работников к месту (от места) работы служебным транспортом;

освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.14 абзац второй пункта 19 признать утратившим силу;

1.15 подпункт 21.1 пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21.1 обеспечить осуществление деятельности в организациях социального обслуживания области с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

1.16 абзац пятый пункта 23 изложить в следующей редакции:

"организацию обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников организаций, указанных в подпункте 21.1 пункта 21 настоящего постановления, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15;";

1.17 приложение 1 к постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.15 и 1.16 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 5 марта 2022 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников







