Указ главы Республики Саха (Якутия) от 28 февраля 2022 года № 2314 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Сохранить на территории Республики Саха (Якутия) режим повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

3. Утвердить требования к порядку осуществления деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, передвижения лиц и транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

4. Утвердить перечень населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, согласно приложению № 3 к настоящему Указу.

5. Приостановить до 1 апреля 2022 года на территории Республики Саха (Якутия), за исключением населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, указанных в приложении № 3 к настоящему Указу, деятельность следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов;

развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах.

6. На территории Республики Саха (Якутия) проведение массовых мероприятий допускается при условии:

предельного количества участников мероприятия не более 75 процентов от вместимости помещения, в котором проводится мероприятие;

допуска на мероприятие граждан и привлечения в проведение мероприятия работников, имеющих медицинский сертификат (сертификат) о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемый QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или справку о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации и документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2, полученный не позднее чем за 72 часа;

наличия согласования с Главным государственным санитарным врачом по Республике Саха (Якутия) или его заместителем при количестве участников свыше 100 человек, а при количестве участников менее 100 человек - с главными государственными санитарными врачами по муниципальным районам Республики Саха (Якутия), на территории которых планируется проведение мероприятия, или их заместителями.

7. В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять в отношении лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции (изоляции), технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения, в порядке, установленном Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

8. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию), государственным учреждениям Республики Саха (Якутия) и муниципальным учреждениям (по согласованию) предусмотреть в коллективных договорах дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ревакцинации.

9. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Афанасьева Л.Н.):

1) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами при отсутствии по месту жительства таких граждан амбулаторных центров лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, детям до года, в целях чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, специализированных служб и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3) обеспечить забор биологического материала для лабораторного обследования и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, в соответствии с показаниями по Временным методическим рекомендациям "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в стационарах лечебно-профилактических учреждений;

5) обеспечить соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

6) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подведомственными медицинскими организациями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III, IV групп патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал.

10. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) обеспечить осуществление разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территориях городского округа "город Якутск" и Городского округа "Жатай", соблюдающим режим самоизоляции и получившим разовую адресную помощь после начала режима самоизоляции на основании правового акта Главы Республики Саха (Якутия), в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

11. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Шамаев П.В.) организовать работу волонтерских групп в целях оказания содействия гражданам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции, а также организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание мер поддержки лицам, соблюдающим режим самоизоляции.

12. Государственному комитету по ценовой политике Республики Саха (Якутия) (Винокурова А.Б.) вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530.

13. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а также по предварительной записи, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.

14. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории Республики Саха (Якутия), пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ревакцинацию) по истечении 6 месяцев после предыдущей вакцинации, лицам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), - по истечении 6 месяцев со дня выздоровления.

15. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия):

1) при применении вахтового метода работы оптимизировать количество работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, увеличить продолжительность вахты в установленном порядке и организовывать прибытие работников рейсами по договору фрахтования воздушного судна (чартерными рейсами);

2) перевести на дистанционную форму работы не менее 30 процентов общего числа работников, за исключением работающих в сферах деятельности, для которых иммунизация против новой коронавирусной инфекции (COVID -19) обязательна в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 19 мая 2021 г. № 3 "Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

3) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;

4) проводить рабочие совещания и заседания коллегиальных органов в дистанционной форме;

5) осуществлять в приоритетном порядке перевод беременных женщин на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством;

6) предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе ревакцинации;

7) обеспечить в отношении работников за счет собственных средств лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) обеспечить перевод на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, перечень которых утвержден настоящим Указом, на 4 недели для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством.

16. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия):

1) обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при захоронении тел умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) принять меры в рамках полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения положений настоящего Указа на территории муниципального района (городского округа) Республики Саха (Якутия);

3) использовать информационную систему выдачи QR-кодов в целях подтверждения права на передвижение лиц при введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципальных районов и городских округов.

17. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

18. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.

19. Признать утратившими силу правовые акты Главы Республики Саха (Якутия) согласно приложению № 4 к настоящему Указу.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

21. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







