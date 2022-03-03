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Рубрика: Экономика

АТОР: Цены на туры в Турцию и Египет выросли на 65-80%

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Цены на туры в Египет выросли на 65%, а Турция подорожала для отдыхающих на 80%. Об этом на официальном сайте сообщает ассоциация туроператоров России.

Фото: istock
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Как поясняет АТОР со ссылкой на проведенный мониторинг систем бронирования туроператоров, тур в Турцию на 10 дней с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тысяч рублей на двоих.

"Из этого ясно, что цены на туры в Турцию увеличились по сравнению с серединой февраля более чем на 80%", - отмечают в ассоциации.

При этом за отдых в турецких отелях категории 4 и 5 звезд нужно будет заплатить еще больше, добавляют в АТОР.

По данным ассоциации, 10-дневный тур в Египет на двоих категории "все включено" в 3-звездочный отель в конце февраля можно было купить за 80 688 рублей.

"Такой же тур в Египет с вылетом в ближайшие дни стоит уже как минимум 134 тысячи рублей. Это рост на 65%. Подчеркнем, речь здесь только о самых дешевых предложениях", - сообщает АТОР.

Экономика Туризм В мире Африка Египет В мире Ближний Восток Турция

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