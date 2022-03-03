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Текст:   Марина Трубилина 
20:50 03.03.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 47(8695)

Банкам рекомендовано не выселять должников из квартир

Меры помощи ипотечным заемщикам предлагает Банк России. Он рекомендовал кредиторам приостановить процедуры принудительного выселения должников из залоговых квартир.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекомендация обращена к кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам. Им рекомендуется приостановить до 31 декабря нынешнего года процедуры выселения бывших собственников и проживающих с ними лиц "из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание".

В Росбанке отметили, что прислушивались к подобным рекомендациям ЦБ во время пандемии и будут действовать аналогично сейчас. "Процедура принудительного выселения производится на основании решения суда и исполняется Федеральной службой судебных приставов", - отметили в банке. Россельхозбанк и Промсвязьбанк отметили, что следуют всем рекомендациям ЦБ. Для заемщиков эта смягчающая мера станет временной подушкой безопасности до момента стабилизации экономической ситуации, отметили в пресс-службе Промсвязьбанка, добавив, что ипотечные заемщики также могут воспользоваться ипотечными каникулами.

Риелторы отмечают, что необходимы разъяснения и процедуры о том, как эта мера будет исполняться. Если подходить с юридической точки зрения, то сообщение ЦБ касается очень небольшого числа заемщиков-должников. В рекомендациях ЦБ нет запрета на взыскание в судебном порядке долгов по кредитному договору и обращение взыскания на заложенную квартиру, отмечает замгендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова. Кроме того, рекомендации даны банкам, которые, как правило, к процедуре выселения должников отношения не имеют.

Процедура обращения взыскания на квартиру многоэтапная, отмечает Желудкова. Кредитор вправе обратиться в суд с иском о взыскании долга, если он превысил 5% от стоимости квартиры либо заемщик более трех месяцев не вносит платежи или же более трех раз в течение года нарушает график платежей. После решения суда судебный пристав возбуждает исполнительное производство и квартира продается на торгах. И только после продажи имущества бывший собственник подлежит выселению. Но на этом этапе банк не имеет отношения к квартире, у недвижимости есть новый собственник, который вправе выселить прежних владельцев. А на него рекомендации ЦБ не распространяются.

Фото: istock
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Ситуация, описанная в рекомендациях, возникает только в случае, когда квартиру не удалось продать на торгах, отмечает Желудкова. В этом случае жилье переходит на баланс банка, который может заняться ее освобождением. Но это буквально единичные случаи.

Как отмечали ранее эксперты, должники часто самостоятельно, без торгов, продают жилье, чтобы расплатиться с банком. На торги попадает жилье тех, кто упорствует и отказывается выезжать. При этом покупка квартир с торгов стала в последние пару лет пользоваться большей популярностью, эту схему покупки освоили физлица, поскольку жилье может продаваться со скидками.

"На практике срок выселения должника может занимать до года", - добавляет Желудкова.

Рекомендации ЦБ на текущий момент носят именно рекомендательный характер, говорит руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Превратиться в закон и начать работать в обязательном порядке они могут после прохождения процедур в законодательных органах власти.

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