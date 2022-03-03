Бастрыкин рассказал, как будут расследоваться преступления против граждан ЛДНР

По решению Александра Бастрыкина в центральном аппарате ведомства создан штаб по координации работы, связанной с документированием совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР.

- Ключевой задачей штаба будет сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду, - подчеркнули в следственном ведомстве.

И вот еще что важно. Бастрыкин распорядился создать в территориальных управлениях СК межведомственные следственно-оперативные группы. Они будут заниматься "немедленным реагированием на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечением экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации".

Председатель СК отдельно подчеркнул, что его сотрудники должны вместе с другими госорганами принимать "исчерпывающие меры к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в сети Интернет, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента".

И вчера же СК объявил, что возбудил четыре уголовных дела. Два - по обстрелам украинскими военными Донецкой и Луганской народных республик и два - по обстрелам территории РФ. В ведомстве заявили, что в результате непрекращающихся массированных обстрелов Киевского, Кировского, Куйбышевского, Петровского районов города Донецка, городов Горловка, Докучаевск и Макеевка ДНР, а также населенных пунктов Первомайск, Кировск ЛНР 24 мирных жителя ранены, 4 человека погибли. Разрушены 140 домов. В Горловке в результате попаданий снарядов выведены из строя фильтровальная и насосная станции ДНР, без воды остались более 70 000 жителей.

Еще два дела возбуждено по фактам обстрелов территории России. СК сообщает, что 27 февраля представители ВСУ произвели с территории Украины выстрел по населенному пункту в Джанкойском районе Крыма. В этот же день два снаряда, выпущенные украинскими силовиками из установки реактивной системы залпового огня "Ураган", упали на открытом участке местности в районе улицы Зеленая села Нехотеевка Белгородского района Белгородской области. Снаряды не достигли границ российских населенных пунктов. Жертв среди мирного населения и разрушений нет.