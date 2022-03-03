Белый дом: США не предвидят исключения России из Совбеза ООН

В Вашингтоне не ожидают, что Россия может лишиться места постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Псаки, тот факт, что Россия является членом Совбеза, накладывает дополнительную ответственность за ее действия. При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что США и их союзники сконцентрированы на изоляции России.

Комментируя вопрос относительно призывов властей Украины ввести над страной бесполетную зону, Псаки вновь подтвердила, что Вашингтон не намерен идти на такой шаг. "Введение бесполетной зоны приведет к тому, что американские самолеты должны будут сбивать российские, - указала она. - Это при ведет к прямому военному столкновению, чего в Вашингтоне хотят избежать".