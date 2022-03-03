Биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум

Стоимость газа на биржевых торгах на площадке TTF достигла 2291 доллар за тысячу кубометров по апрельскому фьючерсу. Это стало абсолютным рекордом за историю торгов.

Цены на газ ускорили рост после того, как обострилась санкционная риторика в отношении России. В частности, сообщения о готовности Великобритании закрыть порты для всех российских судов подняло накануне цены до 2200 долларов, однако когда стало известно, что РФ все еще может направлять нефть и сжиженный газ в Соединенное Королевство, но под флагом другим стран, цены несколько отошли от максимумов.

Однако на общий геополитический фон накладываются и другие события, например, сокращение выработки электроэнергии ветрогенераторами в Европе и небольшое похолодание в регионе, которые также могут оказывать давление на цены. Кроме того, запасы газа в хранилищах Европы находятся на минимумах.

"Газпром" при этом продолжает поставки трубопроводного газа в Европу: на 3 марта он частично забронировал мощности "Ямал - Европы" через территорию Польши и полностью выбрал контрактные объемы поставок транзитом через украинскую территорию.