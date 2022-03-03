ЦБ РФ намерен "отвязать" ставки от ключевой по кредитам для МСП

Банк России намерен "отвязать" ставки от ключевой по кредитам для МСП и установить их фиксированные значения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятора.

"Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство", - отметили в ЦБ.

Ранее Банк России запретил отечественным компаниям выплачивать дивиденды за рубеж. Такая мера была принята для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и поддержания финансовой стабильности.