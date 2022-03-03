Доллар на бирже достиг 118 рублей, евро - 125 рублей впервые в истории

Курс доллара на Московской бирже во время торгов 3 марта преодолел отметку 118 рублей впервые в истории. На максимуме за американскую валюту давали 118,15 рубля. Евро торгуется на рекордной отметке 125 рублей, на максимуме за него давали 125,06 рубля.

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне введения новых санкций против России в связи с обострением ситуации вокруг Украины. При этом нефть на международном рынке, наоборот, продолжает дорожать: майский фьючерс - у девятилетнего максимума на уровне 118 долларов за баррель.

Для стабилизации финансового рынка России власти приняли ряд мер, которые должны помочь приостановить отток капитала из России, а также сгладить колебания на валютном рынке. Кроме того, Банк России ввел с сегодняшнего дня комиссию минимум в 30% при операциях с долларом, евро и фунтом стерлингов на биржевых торгах при участии физлиц.