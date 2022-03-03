Древние бункеры обнаружены в "золотом городе фараонов"

Археологи из совместной египетско-австрийской миссии при проведении изыскательских работ в городе Ком-Омбо в Египте обнаружили древние бункеры и административные здания.

Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей Египта. Оно было сделано в Ком-Омбо, расположенном на восточном берегу реки Нил в провинции Асуан в Верхнем Египте.

Раскопки совместная миссия начала проводить в 2017 году. В последнее время работы ведутся в северо-восточной части храма Балаталми в районе храма Ком-Омбо. Там археологи, к примеру, обнаружили крупное административное здание с множеством различных помещений. Оно датировано Первым промежуточным периодом (2180-2050 гг. до н.э.).

Также были раскопаны древние конические бункеры, выложенные из кирпича. Они, по мнению археологов, служили для нужд сельского хозяйства. Одни бункеры использовались для хранения зерна, другие, возможно, предназначались для хранения силоса. Словом, это были склады, частично уходившие под землю. А их высота над поверхностью, порой, достигала двух метров.

Ученые отмечают, что в то время город Ком-Омбо был широко известным центром сельского хозяйства и коммерческой деятельности. Ранее в этом городе археологи раскопали целые кварталы, в которых располагались органы управления и распределения сельскохозяйственной промышленности этого древнего региона.

Ком-Омбо также называют "золотым городом фараонов". Изначально он назывался Нубт, что означает "Золотой город". Этот древний мегаполис прославился своим храмом, который носил название Ком-Омбо. Святилище было посвящено древнеегипетскому богу-крокодилу Собеку, богу-соколу Гору, а также другим божествам. Позднее сам город начали называть по имени его главного храма.