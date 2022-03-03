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03.03.2022 03:23
Рубрика: Экономика

Экономист Зубец: Меры экономического давления на РФ со стороны Запада иссякли

Текст: Ольга Игнатова
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук:

- Мы наконец-то начали получать хорошие новости. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России. По словам представителей европейской дипломатии, основной удар придется по богатым россиянам, имеющим собственность на территории Европейского союза. Похоже, действительно Европа собралась отнимать собственность у граждан нашей страны. Подтверждаются слухи о конфискации яхт и вилл на средиземноморском побережье.

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Казалось бы, что в этой новости хорошего? Хорошо то, что меры экономического давления на нашу страну, по всей видимости, иссякли. Европа никогда не перешла бы к конфискациям собственности состоятельных россиян, если бы у них оставались другие инструменты давления на Россию.

В таких мерах очевидно прослеживается возврат к Средневековью. Наказания по этническому или национальному признаку, бессудные расправы и конфискации собственности, наказание членов семьи осужденного - такое "правосудие" не применяется в Европе по крайней мере с XVIII века. И вот на наших глазах дикарское право снова вылезает на свет. Кроме того, Европа не слишком обременяет себя доказыванием нечистоты доходов, на которые было приобретено имущество, что может привести к серии судебных исков к местным органам власти по итогам конфискации.

Совершенно очевидно, что массовые, очевидно несправедливые, репрессии приведут к росту патриотизма среди живущих в ЕС россиян. Они убедятся в том, что вера в правовое государство на Западе на практике не имеет оснований и они остаются там людьми второго сорта, которых при необходимости можно легко ограбить. И что их права на собственность в России защищены лучше, чем на "цивилизованном" Западе.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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Кроме того, не только россияне, но и богатые люди со всего мира смогут усомниться в том, что европейские гарантии прав собственности чего-то стоят. Следствием этого станет дисконт к стоимости европейской недвижимости и предметам роскоши.

Вообще антироссийские санкции можно разделить на две группы - истерические и удушающие. Удушающие санкции - это, например, арест средств Банка России или запрет на продажу в Россию авиационной техники. К истерическим санкциям относится, например, запрет на пользование своим воздушным пространством для российских самолетов. Совершенно очевидно, что европейские авиакомпании на этом потеряют гораздо больше, чем российские перевозчики. Катастрофой для европейского бизнеса может обернуться требование уйти с российского рынка, даже при том, что образовавшиеся ниши без заметного ущерба для россиян заполнят конкуренты из азиатских стран - например, на автомобильном рынке.

Истерические санкции против России, включая новый пакет, связаны с тем, что западным правительствам не удалось заставить Россию следовать по пути, который они для нас обозначили. Россия показала, что вес ЕС в международных делах сегодня совсем не так велик, как 30 лет назад. Соответственно, приходится делать страшные глаза и махать руками чтобы показать своему населению, как европейские правительства эффективно и мощно борются с Россией. Заодно можно найти крайнего и спустить на него всех собак - это богатые русские во всем виноваты, то есть предоставить собственным люмпенам жертву для ненависти. То есть адресат истерических санкций - это не Россия, а европейское население, и для достижения нужного психологического эффекта приходится жертвовать очевидными экономическими интересами. Что предоставляет России очевидные преимущества в нынешнем экономическом противостоянии. Если бы не действия Запада, Россия вряд ли бы закрыла свое небо для европейских авиакомпаний. Но они сделали это первыми и сами дали в руки России этот козырь.

Экономика Экономика Макроэкономика Наука и образование Финансовый университет Санкции и антисанкции

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