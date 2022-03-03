Эксперт: Разрушать украинские города с помощью авиационных налетов не станут

Очистка больших городов, типа Киева или той же Одессы, от украинских военных и националистов действительно представляет сложность. Но серьезных ударов и большого огневого воздействия при взятии этих населенных пунктов наше командование, по-видимому, постарается избежать, считает член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Владислав Шурыгин, член Изборского клуба

- Украинский генштаб сообщил, что ВМС страны закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря. Объясняется такой шаг якобы интересами безопасности гражданского судоходства. В реальности это может означать, что украинские военные планируют организовать оборону той же Одессы со стороны побережья.

Реально ли это - большой вопрос. У украинского флота было некоторое количество противокорабельных береговых комплексов собственного производства. Что от них осталось после высокоточных ракетных ударов нашей армии, не знаю. Даже если что-то сохранилось, работать таким оружием без хороших средств целеуказания невозможно. Конечно, можно открыть огонь береговой артиллерией. Но опять же - по кому? Подставляться под такие удары наш ВМФ, конечно, не будет.

"Москитный" флот Украины, точнее, все, что от него осталось, - это несколько катеров, которые подходят для рыбалки, но никак не для серьезных боевых действий в море. На них нет сколько-нибудь серьезного вооружения для противоборства с нашими кораблями. С этой стороны, на мой взгляд, проблем не предвидится.

Видел кадры того, как, по-моему, под Одессой украинские военные минируют морские пляжи. Если они будут заниматься минированием несколько месяцев, это может создать проблемы при высадке десанта с кораблей. Но вряд ли им это позволят. То, что мы видим сейчас, в том числе с "пляжным" минированием, скорее напоминает жест отчаяния. Такие поля или опасные пески преодолеваются с помощью специальных средств в течение считанных минут. Операции по созданию в них безопасных проходов наши морпехи отрабатывают на каждом учении.

А вот очистка больших городов, типа Киева или той же Одессы, от украинских военных и националистов действительно представляет сложность. Серьезных ударов и большого огневого воздействия при взятии этих населенных пунктов наше командование, по-видимому, постарается избежать. Разрушать украинские города с помощью массированных авиационных и ракетно-артиллерийских налетов наши военные не станут.

Думаю, в ход пойдет так называемая секторальная тактика. Города будут разбивать на сектора и там станут работать штурмовые группы. Необязательно от спецназа или Сил специальных операций. В обычных мотострелковых подразделениях изучают тактику боя в городе. В Боевом уставе на сей счет имеется отдельный раздел. Поэтому могут использовать и обычные роты, где есть штатные снайперы, гранатометчики, пулеметчики. Возможно, такие группы усилят огнеметчиками и саперами - для работы с так называемыми растяжками и разминирования каких-то зданий.

Дальше - по привычной военным схеме: провел разведку, выявил цель, подавил, двинулся вперед... И так дом за домом, квартал за кварталом. Это, конечно, очень трудная и опасная работа.