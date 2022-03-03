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03.03.2022 05:41
Рубрика: Экономика

Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, к чему приведет рост цен на нефть.

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в апреле

Когда баррель нефти будет стоить 120 американских долларов, власти стран начнут искать способ решения проблемы. Один из вариантов - расконсервация нерентабельных объектов добычи или разработка новых месторождений.

В результате будет избыток сырья и, как следствие, произойдет обрушение рынка, пишет агентство "Прайм".

Второго марта нефть марки Brent подорожала до 115 долларов за баррель, впервые за 7 лет. Растет в цене и американская WTI (112 долларов и выше). Согласно прогнозу экспертов, к июню стоимость черного золота достигнет 130 долларов за баррель.

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