Эксперт Тимофеев: Нефть по 120 долларов за баррель обрушит мировой рынок

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, к чему приведет рост цен на нефть.

Когда баррель нефти будет стоить 120 американских долларов, власти стран начнут искать способ решения проблемы. Один из вариантов - расконсервация нерентабельных объектов добычи или разработка новых месторождений.

В результате будет избыток сырья и, как следствие, произойдет обрушение рынка, пишет агентство "Прайм".

Второго марта нефть марки Brent подорожала до 115 долларов за баррель, впервые за 7 лет. Растет в цене и американская WTI (112 долларов и выше). Согласно прогнозу экспертов, к июню стоимость черного золота достигнет 130 долларов за баррель.