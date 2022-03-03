Евросоюзу предложили понизить температуру в домах, отапливаемых газом

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое выступает в защиту интересов стран-потребителей энергоносителей, опубликовало план из десяти пунктов по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа. По оценкам агентства, план поможет повысить устойчивость газовой сети ЕС в краткосрочной перспективе и снизить зависимость от российского газа минимум на треть, максимум - наполовину.

Так, в МЭА предлагают не заключать новые контракты на поставку газа с Россией по мере истечения действующих, заменить их альтернативным импортом СПГ, а также трубопроводными поставками из Норвегии и Азербайджана, ввести минимальный порог по ежегодному заполнению хранилищ газа (ПХГ) до 90% к 1 октября, ускорить развертывание новых солнечных станций и ветропарков, а также максимально использовать потенциал ядерной и биоэнергетики.

Также среди мер, предлагаемых агентством - введение налога на сверхприбыль для энергокомпаний, которые стали бенефициарами высоких цен на газ, а затем - распределение доходов от собранных налогов среди потребителей для частичной компенсации высоких счетов за электроэнергию в качестве краткосрочной меры поддержки. Подобные меры уже действуют в Италии и Румынии.

Кроме того, Европе следует начать массовую замену газовых котлов тепловыми насосами наряду с модернизацией домов и повышением их энергоэффективности. Фактически это означает отказ от газового отопления и переход на обогрев домов электричеством. При этом в зданиях, обогреваемых за счет газа, пока следует снизить температуру примерно на 1 градус по Цельсию, что сократит спрос на газ на 10 миллиардов кубометров в год (сейчас в среднем в зданиях ЕС +22 градуса).

"Сократить зависимость от российского газа будет непросто, для этого потребуются согласованные и последовательные политические усилия во многих секторах наряду с активным международным диалогом по энергорынкам и безопасности. <…> Укрепление международного сотрудничества с альтернативными трубопроводными экспортерами и экспортерами СПГ, а также с другими крупными импортерами и потребителями газа будет иметь решающее значение", - заключили в МЭА.