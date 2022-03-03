Новости

МИД РФ: России приходится сталкиваться с информационным терроризмом Запада 17:08
Власти Подмосковья отменяют QR-коды 17:07
Фото: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян женятся 16:44
В Эрмитаже у посетителей перестанут требовать QR-коды 16:43
Власти Грузии подписали заявку на вступление в ЕС 16:40
В Ленобласти отменили QR-коды в общественных местах 16:28
IKEA закроет свои магазины в России уже 4 марта 16:25
Хуснуллин перечислил антикризисные меры в строительной отрасли 16:14
Премия "Лицей" продлила сроки приема конкурсных работ 16:11
ВСУ устроили интенсивный обстрел Донецка 16:08
Хабенский: Театр продолжит свое дело 16:04
В Москву идет резкое похолодание 16:01
Власти Франции отменят вакцинные паспорта с 14 марта 15:55
В Мордовии отменили QR-коды 15:53
Росрезерв отправил 280 тонн гуманитарной помощи населению Украины 15:32
В Росреестре назвали долю ипотечных квартир в Москве 15:30
Евросоюзу предложили понизить температуру в домах, отапливаемых газом 15:30
ФАС разработала порядок отмены регионами тарифов компаний ЖКХ, не соответствующих критериям 15:30
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Арктика" в Ново-Переделкино 15:27
Генпрокуратура предостерегла от участия в акциях экстремистских организаций 15:22
В Комиссии Совфеда по госсуверенитету оценили призывы в соцсетях 15:18
Девелоперы начали массово переписывать цены 15:11
Срок госслужбы помощника президента РФ Ушакова продлен на год 14:52
МВД: Участники несанкционированных акций будут привлечены к ответственности 14:52
Умер французский актер Доминик Патюрель 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Как русская Масленица готовит к Великому посту
Какие законы вступают в силу в марте
Какие законы вступают в силу в марте
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
Павел Крашенинников представит в "РГ" новую книгу "Право и революция"
03.03.2022 15:30
Рубрика: Экономика

Евросоюзу предложили понизить температуру в домах, отапливаемых газом

Текст: Александра Воздвиженская

Международное энергетическое агентство (МЭА), которое выступает в защиту интересов стран-потребителей энергоносителей, опубликовало план из десяти пунктов по сокращению зависимости Евросоюза от российского газа. По оценкам агентства, план поможет повысить устойчивость газовой сети ЕС в краткосрочной перспективе и снизить зависимость от российского газа минимум на треть, максимум - наполовину.

Так, в МЭА предлагают не заключать новые контракты на поставку газа с Россией по мере истечения действующих, заменить их альтернативным импортом СПГ, а также трубопроводными поставками из Норвегии и Азербайджана, ввести минимальный порог по ежегодному заполнению хранилищ газа (ПХГ) до 90% к 1 октября, ускорить развертывание новых солнечных станций и ветропарков, а также максимально использовать потенциал ядерной и биоэнергетики.

Также среди мер, предлагаемых агентством - введение налога на сверхприбыль для энергокомпаний, которые стали бенефициарами высоких цен на газ, а затем - распределение доходов от собранных налогов среди потребителей для частичной компенсации высоких счетов за электроэнергию в качестве краткосрочной меры поддержки. Подобные меры уже действуют в Италии и Румынии.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум

Кроме того, Европе следует начать массовую замену газовых котлов тепловыми насосами наряду с модернизацией домов и повышением их энергоэффективности. Фактически это означает отказ от газового отопления и переход на обогрев домов электричеством. При этом в зданиях, обогреваемых за счет газа, пока следует снизить температуру примерно на 1 градус по Цельсию, что сократит спрос на газ на 10 миллиардов кубометров в год (сейчас в среднем в зданиях ЕС +22 градуса).

"Сократить зависимость от российского газа будет непросто, для этого потребуются согласованные и последовательные политические усилия во многих секторах наряду с активным международным диалогом по энергорынкам и безопасности. <…> Укрепление международного сотрудничества с альтернативными трубопроводными экспортерами и экспортерами СПГ, а также с другими крупными импортерами и потребителями газа будет иметь решающее значение", - заключили в МЭА.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Международные организации Международное энергетическое агентство (МЭА)

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде в Пекине
Рогозин сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей из РФ
Кабмин внес в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для россиян
IKEA заявила о приостановке работы в России и Беларуси
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19